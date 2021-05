Wegen der aufgehobenen Priorisierung überrennen Impfwillige in der Corona-Krise die Hausarztpraxen. Nur eine Seite profitiert momentan von dieser Situation: junge Menschen.

Sie haben den Eid geleistet und wollen Menschen helfen. Die Hausärzte sind in einer Zwickmühle gelandet. Alle können sich durch die Aufhebung der Priorisierung gegen Covid impfen lassen.

Natürlich laufen jetzt die Telefone in den hiesigen Hausarztpraxen heiß. Aber bei all der verlockenden Aussicht auf die befreiende Impfung rücken leider die fundamentalen Fakten völlig in den Hintergrund: Es gibt aktuell nicht genügend Impfstoff.

Und die Hausärzte achten selbstverständlich darauf, Patienten mit einer Indikation zuerst zu versorgen. Dass Astrazeneca durch die Impfvorfälle in ein schlechtes Licht gerückt ist, macht die Sache wahrlich nicht einfacher.