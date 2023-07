Lange mussten die Pferdesportfreunde darben, doch Ende Juli, am Wochenende 29./30. Juli, veranstaltet der Reit- und Fahrverein St. Leonhard Bühl wieder ein großes Springturnier auf der Vereinsanlage am Ehletsee. Auf dem Programm stehen Springprüfungen bis zur Klasse M (ein Stern), Springpferdeprüfungen und Wettbewerbe in der Führzügelklasse.

Das Turnierwochenende steht unter einem besonderen Vorzeichen, wie Henning Lemcke, verdeutlicht: „Organisatoren und Vorstand haben sich im Vorfeld dazu entschieden, die Nenngebühren zu reduzieren“, so der Vereinsvorsitzende.

Diese Kosten seien in den vergangenen deutlich gestiegen, „und unser Verein will so versuchen, den Amateuren im Umkreis einen Turnierstart in Bühl zu ermöglichen, und eine Chance auf mehrere Nennungen zu geben.“

Jugendförderung spielt eine wichtige Rolle

Dabei geht es vor allem auch um die Jugendförderung im Reitsport. Das schlägt sich im Turnierprogramm nieder. Es stehen viele Anfänger-, Einsteiger- und Jungpferdeprüfungen auf dem Plan. Viele Teilnehmer kommen aus der Umgebung von Bühl.

Dazu reisen Reitsportler aus dem Einzugsbereich des Ortenauer Reiterrings an, ebenso aus dem Karlsruher Raum, aus der Pfalz und nicht zuletzt aus den Regionen Emmendingen und Lörrach, teilt der Gastgeber auf Anfrage der Redaktion mit.

Zum gesellschaftlichen Höhepunkt des Turniers in Bühl soll nach Willen der Verantwortlichen die Reiterparty werden. Die findet am Samstagabend im Anschluss an die Wettbewerbe statt. Der Turniersamstag (29. Juli) beginnt um 9 Uhr mit der Springprüfung der Klasse A (ein Stern). Dann geht es Schlag auf Schlag. Um 13 Uhr steht ein Springreiter-Wettbewerb in Gruppen zu drei bis vier Reitern an und um 16.15 Uhr beginnt eine Zeitspringprüfung, ausgewiesen in der Klasse M mit einem Stern.

Der Sonntag (30. Juli) beginnt um 8 Uhr mit einer Stilspring-Prüfung der Klasse A (ein Stern), und ab 9.30 Uhr dürfte es spannend werden. Dann beginnt eine Springprüfung Klasse A (zwei Sterne). Diese fließt in die Wertung für den Messe-Offenburg-Ortenau-Cup ein.

Der Sonntag findet sein Finale ab 17 Uhr, wenn auf der Anlage in Bühl, für die die Parcours-Chefs Werner Rode und Konrad Schindler die Verantwortung tragen, eine Stilspring-Prüfung der Klasse M (ein Stern), stattfindet.

Dieser Wettbewerb ist gleichzeitig der Turnierhöhepunkt. Hauptpreis ist eine Abschwitzdecke der Stadt Bühl. Es handelt sich salopp gesagt, um einen Bademantel für Pferde. Er wird nach einer Bewegungsphase aufgelegt und soll die Feuchtigkeit aufnehmen, was für die Gesundheit des Tiers wichtig ist. Dazu kommt ein Sondergeldpreis von 350 Euro. Er wird unter den ersten drei platzierten Reitern der finalen Stilspring-Püfung aufgeteilt.

Insgesamt haben stehen laut Reit- und Fahrverein St. Leonhard 15 Prüfungen an. Es gibt 337 Startplätze, und Lokalmatador aus Reihen des Gastgebers ist definitiv Ralf Hönig. „Auf jeden Fall wird zwei Tage interessanter Reitsport geboten“, so der Veranstalter.