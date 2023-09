Kleinwüchsiger Azubi

Joshua Eisele aus Sinzheim nimmt auf dem Weg zur Ausbildung viele Hürden

Der 20-Jährige weiß früh, dass er mit Landmaschinen arbeiten möchte. Doch seine Wunsch-Ausbildung scheint in weiter Ferne – er ist kleinwüchsig und hat eine Lern- und Konzentrationsschwäche. Dann wendet er sich an die Firma Oechsle in Bühl.