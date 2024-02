Mann wird in Bühl von Bagger eingeklemmt und verletzt

Ein 30-Jähriger ist am Mittwoch in Bühl bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Er fuhr einen Bagger und die Maschine kippte um.

Ein Minibagger ist am Mittwoch in Bühl beim Rückwärtsfahren in Schieflage geraten und umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Baggerfahrer verletzt.

Der 30-Jährige versuchte noch vergeblich von dem kippenden Fahrzeug zu springen. Daraufhin wurde der Fuß des Mannes eingeklemmt, sodass er sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Feuerwehr hebt Bagger mit einem Seilzug an

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl hoben mit einem Seilzug den Bagger an und befreiten den Verletzten. Der 30-Jährige wurde dann zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden dürfe gering ausfallen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.