Ahnenforschung vor Ort

Nachfahren von Auswanderern erkunden in Ottersweier-Unzhurst die Wurzeln der Familie

Vor allem im 19. Jahrhundert trieb die Not viele Menschen aus dem Land. Sie suchten in den USA ihr Glück. Ihre Nachfahren erkunden heute ihre Geschichte und kehren dafür in die Heimat der Ahnen zurück.