Herbst statt Pfingsten

Neuer Bühler Wohnmobilstellplatz kommt verspätet: Weniger Parkplätze am Freibad wegen Baustelle

Im Oktober soll der neue Wohnmobilstellplatz in Bühl fertig sein. Eigentlich sollte er schon in den Pfingstferien eröffnet werden. Durch die Baustelle gibt es jetzt weniger Parkplätze am Freibad.