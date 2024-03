Die erfolgreiche Testphase ist beendet. Am Mittwoch wurde der neue Wohnmobilstellplatz vor dem TV-Bühl-Heim in der Nähe des Schwarzwaldbades offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) freute sich über „bestes Bühler Wetter“ zu diesem Anlass. Dass der neue Platz in der Ludwig-Jahn-Straße bei den Campern gut ankommt, zeigte sich bei der kleinen Feier, für die die Stadt einige Stehtische aufgebaut hatte.

Der bisherige Wohnmobilstellplatz auf dem Parkplatz vor dem Schwarzwaldbad wurde bereits 2019 ein Opfer des Vandalismus. Die Stadt entschied, die demolierte Versorgungsstation nicht mehr zu reparieren, sondern einen besseren Standort für die Camper zu suchen. Die Bühler haben diesen Tourismuszweig ohnehin erst relativ spät entdeckt. Die wenigen ausgewiesenen Stellplätze auf dem großen Pkw-Parkplatz vor dem Schwarzwaldbad waren kaum mehr als eine Verlegenheitslösung.

Dabei sind Wohnmobile längst ein wichtiger Faktor im Tourismus. Die Leute, die sich die oft mehr als 100.000 Euro teuren Fahrzeuge leisten können, gehören zu den wohlhabenden Campern, die Geld in die Gemeinden bringen, die sie besuchen. Wer ein luxuriöses Wohnmobil fährt, tut das aus Überzeugung und nicht, weil er die Übernachtungskosten im Hotel sparen will.

Alter Stellplatz erhielt viele schlechte Bewertungen

Für die Wohnmobil-Stellplätze vor dem Schwarzwaldbad hagelte aus in einschlägigen Internetforen bereits vor dem Vandalismus schlechte Kritiken. Nach den Zerstörungen steigerte sich der Zorn der Gäste noch. „Der Platz ist unzumutbar. Lärm von angrenzender Straße. Alles verdreckt“, berichtete ein Besucher. Ein anderer meinte: „Die Stadt Bühl muss sich schämen für diesen Platz. Leider können wir Camper aus der näheren Umgebung den Platz nicht empfehlen. Herr Oberbürgermeister, tun Sie was, das Ansehen von Bühl ist in Gefahr.“

Das gehört nun der Vergangenheit an. Die Testphase für den neuen Platz, die seit dem 10. Januar läuft, ist toll gelaufen. Maxime Lauden, Verkaufsleiter Europa von Camping-Car Park, berichtete von 400 Übernachtungen seit dem Start. Das französische Unternehmen ist Partner der Stadt und hat den Betrieb des Platzes übernommen. Am Tag der offiziellen Eröffnung standen immerhin fünf Fahrzeuge auf dem Platz vor dem TV-Bühl-Heim. Die Gäste verfolgten die kleine Feier aufmerksam.

Stadt Bühl wollte den Stellplatz nicht selbst betreiben und suchte Partner

„Während der Planungsphase hat sich sehr schnell ergeben, dass wir den Wohnmobilstellplatz nicht selbst betreiben werden“, berichtete Schnurr. In dem neuen Stellplatz mit insgesamt 16 Plätzen sieht Schnurr eine attraktive Bereicherung des touristischen Angebots. Der OB nannte die Vorzüge des rund 210.000 Euro teuren Neubaus: „Der Platz ist mit einer Schranke versehen und jeder Stellplatz hat einen eigenen Stromanschluss. Die Ver- und Entsorgungsstation ist ohne Rangieren sehr gut erreichbar.“

Lauden berichtete, der Platz in Bühl sei der erste seines Unternehmens in Deutschland. Camping-Car Park betreibt mehr als 500 Stellplätze für Wohnmobile, vor allem in Frankreich. In diesem Jahr will das Unternehmen sein Angebot erweitern, insbesondere in Spanien, Portugal, den Niederlanden und Deutschland.

In den neuen Platz in Bühl mit seiner guten Ausstattung und hervorragenden Lage direkt am Schwarzwaldbad und nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt, setzt Lauden große Erwartungen. Die Anlage wurde inzwischen mit fünf Sternen ausgezeichnet und soll in einer Fachzeitschrift für Wohnmobilisten im Juli als Stellplatz des Monats vorgestellt werden.

Hier präsentiert sich ein schöner begrünter Stellplatz. Hubert Schnurr

Oberbürgermeister

Die Zeiten mieser Bewertungen in Internet-Portalen scheinen vorüber. Schnurr berichtete von 31 positiven Bewertungen in der Testphase seit Mitte Januar. „Wenn nun noch im Frühjahr die restliche Begrünung vorgenommen und entlang der Straße die Zwischenräume mit Hecken bepflanzt sind, wird sich hier ein noch schönerer begrünter Wohnmobilplatz präsentieren“, versprach der OB.

Der Betreiber überwacht und steuert seine Plätze per Remote und kann in Notsituationen seine Nutzer telefonisch informieren. Außerdem stehen rund um die Uhr mehrsprachige Service-Teams für die Gäste zur Verfügung.

Einzelhandel und Gastronomie in der City können sich auf Umsatzzuwächse freuen. Laut Camping-Car Park gibt jeder Kunde 50 Euro in der Stadt aus, in der er übernachtet. Schnurr rechnet damit, dass alle 16 Stellplätze in der Hauptsaison durchgehend belegt sind.