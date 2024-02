Zuletzt hieß es zeitnah, jetzt ist das konkrete Datum bekannt: Die Notaufnahme in Bühl schließt zum 29. Februar 2024. Patienten werden künftig in Rastatt und Baden-Baden versorgt.

Die zentrale Notaufnahme in Bühl schließt zum 29. Februar 2024. Medizinische Notfälle werden fortan in den Krankenhäusern in Baden-Baden-Balg und Rastatt versorgt, wie das Klinikum Mittelbaden am Donnerstag mitteilte.

Laut einer früheren Aussage von Thomas Iber, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums, können Versorgungsleistungen dort unter deutlich besseren Rahmenbedingungen erbracht werden.

Notaufnahme in Bühl wird wegen schwieriger ökonomischer Lage geschlossen

Der Kreistag hatte sich in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 für diesen Schritt ausgesprochen. Iber nannte die aktuell schwierige ökonomische Situation und die Zukunftsplanung im Klinikum als Gründe.

Drei Vollzeitkräfte im ärztlichen Dienst und acht im Pflegedienst seien fortan verfügbar und könnten an anderer Stelle im Klinikum tätig werden.

Die Öffnungszeiten der Notaufnahme sind wegen Personalmangels bereits seit Herbst 2022 auf 7.30 bis 21.30 Uhr eingeschränkt. Im Jahr 2022 gab es in Bühl 4.400 Notfallbehandlungen.

Weniger als zehn Prozent dieser Notfallpatienten seien laut Iber anschließend stationär in Bühl aufgenommen worden.

Laut dem Klinikum soll Bühl ein wichtiger Standort bleiben: Das Akutkrankenhaus wird seit Jahren zur Spezial-Klinik entwickelt, darunter Hand- und Wirbelsäulenchirurgie sowie plastische Chirurgie, Sport- und Schmerzmedizin.