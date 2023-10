Im Ottersweierer Ortsteil Unzhurst ging am Freitag, um die Mittagszeit, die Wasserversorgung in die Knie. Was war die Ursache?

Ausgerechnet in der Mittagszeit ging am Freitag im Ottersweierer Ortsteil Unzhurst die Wasserversorgung in die Knie. Die Küchenchefin oder gerne auch -chef der Familie am Herd, es haben alle Hunger und dann kein Wasser aus der Leitung. Gegen 12 Uhr meldeten sich im Rathaus von Ottersweier die ersten Anrufer, berichtet der Ortsbaumeister Christian Chromy auf Anfrage dieser Redaktion.

Druckabfall im Wassernetz. Das bedeutet nicht unbedingt, dass flächendeckend gar kein Wasser mehr aus dem Hahn sprudelt. Aber es macht sich teilweise schon bemerkbar. Laut Chromy kann sein, dass das kühle Nass im Keller eines Hauses noch läuft, aufgrund des niedrigeren Drucks aber schon im Erdgeschoss oder in einem darüber liegenden Stockwerk nicht mehr.

Kurzer Ausfall der Steuerungstechnik des Wasserwerks

Der Grund war schnell gefunden. Es handelte sich um eine Störung im Wasserwerk in Balzhofen. Für das sind die Stadtwerke Bühl zuständig. Wie Geschäftsführer Rüdiger Höche im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet, hatte die Steuerungstechnik des Wasserwerks einen Ausfall. Das Problem war zügig behoben, nach zehn Minuten lief alles wieder nach Plan und damit auch das Wasser in Unzhurst.

Da waren die Kartoffeln vermutlich noch im Topf. Unzhurst wird die Stadtwerke allerdings auch noch am Montag beschäftigen. Laut Höche gibt es irgendwo ein Leck im Netz der dortigen Wasserversorgung. Das hat allerdings keine Auswirkungen auf die Trinkwasserverfügbarkeit. Mit elektronischem Spezialgerät wird die Schadstelle nun aufgespürt und repariert.