Praxis für Ernährungstherapie in Bühl feiert Jubiläum

Barbara Kintz-Herb und Barbara Bjarnason haben in ihrer Praxis für Ernährungstherapie in Bühl schon viel erlebt. Seit 25 Jahren wollen sie Menschen für das Thema Ernährung sensibilisieren. Überraschungen bleiben da nicht aus.

An der Wand des Schulungsraums steht eine Tafel: Eine 500-Milliliter-Flasche einer Koffeinbrause ist dran geschraubt und noch ein paar andere Hüllen von Zucker-Overkill-Produkten. Rund 25 Gramm Zucker sind in einem halben Liter der populären Limo.

Anschauungsunterricht in der Praxis für Ernährungstherapie der Dreherstraße 14 in Bühl. Seit 25 Jahren gibt es die. Die Chefinnen, zwei Mal Barbara, mit Nachnamen Kintz-Herb und Bjarnason haben in dieser Zeit viel erlebt, viel bewegt.

Eines ist trotz vieler Veränderungen geblieben: Das Thema Ernährung unters Volk zu bringen, ist für Barbara Kintz-Herb wie für Barbara Bjarnason eine Herzensangelegenheit.