1,2 Promille

21-Jähriger klaut Bier aus Kühlschrank am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Um seinen Durst zu löschen, hat ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden über ein dutzend Bierflaschen aus einem Kühlschrank gestohlen. Die Polizei traf den Mann mit rund 1,2 Promille an.