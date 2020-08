Als Markus M. sich auf den Weg nach Spanien gemacht hatte, gab es noch keine Reisewarnung für sein Ziel in Katalonien. Einige Wochen später, am 17. August, landete er schließlich wieder am Baden-Airpark in Rheinmünster – nunmehr als Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet. Er wurde getestet, gab seine Daten an und begab sich in häusliche Quarantäne. Dort sitzt er nun seit acht Tagen.

„Wir haben mehrfach versucht, herauszufinden, an wen man sich wenden kann”, schildert sein Vater Reinhold M., der den Studenten bei der Aufklärungsarbeit unterstützt. Erst seit dem 19. August habe es auf der Website des Baden-Airparks überhaupt einen Hinweis gegeben, dass die Zuständigkeit für die Tests bei der KVBW liegt.

Wartezeit wird mit vier bis fünf Tagen angegeben

Weiter heißt es auf der Internetseite des Flughafens, dass „das zuständige Labor” jeder getesteten Person ein schriftliches Ergebnis schicken solle. „Wie schnell die Information erfolgt, ist abhängig vom Testaufkommen. Aktuell muss jedoch von ca. vier bis fünf Tagen ausgegangen werden.” Welches Labor zuständig ist oder an wen man sich bei der KVBW wenden kann, wird nicht angegeben.