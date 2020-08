Vor allem Reiserückkehrer im Blick

In der Offenburger Baden-Arena werden jetzt Corona-Tests vorgenommen

Am Dienstag beschlossen, am Sonntag eröffnet: In der Baden-Arena in Offenburg haben die Kassenärztliche Vereinigung, das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst eine Corona-Teststation eingerichtet. So schnell dies ging, so gründlich soll jetzt gearbeitet werden, um Pannen wie in Bayern zu vermeiden.