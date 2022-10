Mit der offiziellen Vorstellung ihres Flugplanes für den Sommer 2023 will sich Ryanair noch etwas Zeit lassen, doch schon jetzt sind im Internet erste Informationen zu finden.

Alles deutet darauf hin, dass die größte Billig-Airline Europas am Flughafen Karlsruhe/Baden ein drittes Flugzeug stationieren könnte. Damit würde die Anzahl und die Frequenz der Flüge ab dem Regionalflughafen in Rheinmünster-Söllingen deutlich erhöht werden.

Auf Nachfrage verweist Ryanair auf eine Pressekonferenz, die dazu am kommenden Donnerstag am Baden-Airpark stattfinden soll. „Vorher werden wir keine Fragen beantworten“, heißt es aus der Zentrale des Unternehmens. Auch Flughafenchef Uwe Kotzan möchte keine Details über die Pläne von Ryanair verraten. „Es ist an der Airline, das zu tun“, sagte er.

Mehr Flüge nach Mallorca und London

Im Netz kursieren allerdings jetzt schon Teile des neuen Ryanair-Sommerflugplans. Für die Internetseite FKB-Fans.de durchforsten Mitglieder der selbsternannten „Luftfahrt-Community Baden“ Abflugzeiten und Preise für die kommende Sommersaison.

Ihren Recherchen zufolge wird die Zahl der Ryanair-Flüge vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) nach Palma de Mallorca im Sommer auf 18 pro Woche erhöht werden. Auch die Anzahl der wöchentlichen Flüge nach London-Stansted könnte sich demnach auf sieben erhöhen.

Geänderte Umlaufzeiten deuten nach Ansicht der Hobby-Experten stark auf die Stationierung eines dritten Fliegers am Baden-Airport hin.

Für den Flughafen selbst wäre das eine gute Nachricht. Die Passagierzahlen befinden sich seit diesem Jahr 2022 wieder deutlich im Aufwind. Bereits im April habe man ein Rekordergebnis bei den Passagierzahlen im Vergleich zu 2019 erreicht.

Auch die Monate Mai bis August haben sich nach Angaben des Flughafens positiv entwickelt. Im August 2022 wurden demnach 160.163 Passagiere im Linien- und Pauschalverkehr gezählt. Das sind 1.430 Fluggäste mehr als im Vergleichsmonat des Vorkrisenjahres 2019.

20 Millionen Fluggäste seit 1997

Seitdem der Baden-Airport 1997 zu einem Verkehrsflughafen umgewandelt wurde, konnten dort über 20 Millionen Fluggäste abgefertigt werden.

Erst am 18. August wurde der 20-millionste Fluggast, ein Familienvater aus Rastatt, begrüßt. Seit 2012 sind dort dauerhaft zwei Flugzeuge von Ryanair mit eigenen Crews stationiert. Der Flughafen ist damit eine von sieben deutschen Ryanair-Basen.