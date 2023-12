Mallorca ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen und das wird wohl auch im kommenden Jahr so bleiben. Erste Buchungszahlen für den Sommer 2024 deuten laut Reiseexperten auf die spanische Mittelmeerinsel als den größten Wachstumsmarkt in der deutschen Touristik hin.

Entsprechend haben verschiedene Fluglinien ihr Angebot für Mallorca erweitert. Das sind gute Nachrichten für den Regionalflughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) und Mallorca-Fans in der Region. Condor wird ab dem Sommer wöchentlich zwei Flüge vom Baden-Airpark nach Mallorca anbieten.

Zwischen Mai und Oktober wird der FKB zeitweise bis zu 33 wöchentliche Flüge nach Mallorca auf dem Programm haben. An jedem Tag der Woche starten dann mindestens drei, an anderen Tagen bis zu sechs Maschinen auf die Balearen-Insel.

Neuer Sommerflugplan vom Baden-Airpark ist jetzt buchbar

Der neue Sommerflugplan 2024 des Baden-Airparks ist ab jetzt buchbar. Er bringt einige Neuerungen: Neben Condor werden noch weitere Airlines ab Mai in Söllingen starten und landen. Sechs neue Ziele stehen auf dem Programm. Hinzu kommt ein Business-Class-Angebot mit freiem Mittelsitz und zusätzlichem Freigepäck (bei Condor).

Mit Mavi Gök Airlines nimmt eine weitere Fluggesellschaft den Betrieb ab dem FKB auf und ergänzt mit dem Ziel Antalya das Flugangebot in die Türkei. Mavi Gök fliegt für die Veranstalter Anex Tour und FTI.

Dubrovnik, Banja Luka und Tanger als neue Ziele

Um gleich sechs neue Ziele erweitert Ryanair den FKB-Flugplan. Schon ab Anfang April werden Dubrovnik (Kroatien), Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) und Tanger (Marokko) zwei Mal pro Woche bedient.

Kukes, Pristina, Tuzla und Yarna sind dagegen nicht mehr buchbar.

Die im aktuellen Winterflugplan von Ryanair aufgenommen Flüge nach Agadir, Teneriffa-Süd und Thessaloniki werden auch im Sommerflugplan weiter angeboten. Eurowings, Wizz Air und Corendon Airlines sowie der Reiseveranstalter TUI bleiben für 2024 am Baden-Airpark und bieten bisherige Verbindungen an.

Insgesamt werden zwischen Mai und Oktober vom FKB aus 38 verschiedene Flughäfen angeflogen.

2023 geht als Rekordjahr in die Geschichte des FKB ein

Das zu Ende gehende Jahr 2023 wird als vorläufiges Rekordjahr in die Geschichte des Regionalflughafens eingehen. Nach Angaben des Baden-Airpark starteten und landeten mehr als 1,7 Millionen Passagiere auf rund 40.000 Flügen.

Damit ist die Corona-Delle überwunden und der bisherige Passagierrekord aus dem Jahr 2019 weit übertroffen. Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 zählte der FKB mit 1,3 Millionen die bislang höchste Passagierzahl.

Die Probleme an der Sicherheitsabfertigung dürften damit nicht kleiner werden. Wegen des Personalmangels bei der Personen- und Gepäckkontrolle kommt es immer wieder dazu, dass Passagiere nicht rechtzeitig abgefertigt werden können.

Sie müssen dann dabei zusehen, wie ihre gebuchten Flieger ohne sie starten.

Sind die Grenzen des Wachstums am FKB erreicht?

Ist der FKB also am Limit seines Wachstums angekommen? „So pauschal lässt sich das nicht sagen“, erklärt der technische Betriebsleiter des Baden-Airparks, Eric Blechschmidt, auf Nachfrage. „Die Probleme ergeben sich nur in den Spitzen, also wenn in einem Zeitraum von zwei Stunden sieben Flugzeuge gleichzeitig abgefertigt werden müssen.“

Für das Jahr 2024 rechnet Blechschmidt mit Passagierzahlen kleiner oder gleich dem bisherigen Rekord. Die geplante Erweiterung des Abflugterminals wird vorerst nicht kommen.