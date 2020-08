Homophobie: Bürgermeister von Rheinmünster ist sauer auf Antidiskriminierungsstelle

Ein schwuler Mann behauptet, die Gemeinde Rheinmünster vertreibe Homosexuelle am Bachgrundsee. Bürgermeister Helmut Pautler weist die Vorwürfe empört zurück.

Streit um schwule Männer am Bachgrundsee

Der Vorwurf der Homophobie brachte den Rheinmünsteraner Bürgermeister Helmut Pautler bereits Anfang Juli auf die Palme. Seine Wut ist inzwischen nicht verraucht. Jetzt hat er sich an seinen Karlsruher Kollegen Frank Mentrup gewandt.

Anlass des mächtigen Ärgers ist ein Brief der Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe. Ein schwuler Mann hat sich an diese Einrichtung in der Trägerschaft des Stadtjugendausschusses Karlsruhe gewandt und der Gemeinde Rheinmünster vorgeworfen, den Zugang zum Bachgrundsee für Homosexuelle durch Baggerarbeiten zu versperren.

Dass diese Vorwürfe falsch sind, hatte Pautler bereits im Juli gegenüber dieser Redaktion betont. Der rund neuneinhalb Hektar große Bachgrundsee liegt unmittelbar östlich der Kreisstraße 3758, die direkt am Rhein entlangführt.