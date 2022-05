Kleinbus kommt bei Rheinmünster-Söllingen von der Straße ab

Ein Kleinbus ist am Freitag zwischen RheinmünsterSöllingen und dem Airpark Baden-Baden im Graben gelandet. Ein Mitfahrer verletzte sich leicht, das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Ein Kleinbus ist am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der NATO-Rampe zwischen dem Ortsteil Söllingen (Rheinmünster) und dem Airpark Baden-Baden aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtete, schlitterte der Bus in der Folge über das Bankett geschlittert und kam schließlich in einem Graben zum Stehen.

Ein im Bus mitfahrender Schüler verletzte sich bei dem Unfall leicht, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer blieben nach dem aktuellem Stand unversehrt.

Möglicherweise könnte ein geplatzter Reifen die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Bus erlitt laut Polizei wohl einen Totalschaden.