Lkw nimmt Auto in Rheinmünster die Vorfahrt und verursacht Unfall

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag in Rheinmünster einem Autofahrer die Vorfahrt genommen. Das Auto kollidierte deshalb mit dem Sattelschlepper.

Zu einem Unfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Autofahrer ist es am Donnerstag in Rheinmünster gekommen. Die Polizei teilte mit, dass der 49-jährige Fahrer des Sattelschleppers zunächst an einem Stoppschild, an der Einmündung „zur Rheinfähre“, stand, um nach links in Richtung Schwarzach abzubiegen. Nachdem der Wartende einem vorherigen Fahrzeug die Vorfahrt gewährt hatte, missachtete er die Vorfahrt eines weiteren Autos und es kam zur Kollision.

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Trotz Bemühungen des 33-jährigen Autofahrers, noch rechtzeitig zu bremsen, traf er der Lastkraftwagen mit der linken Seite des Fahrzeugs. Insgesamt kam es bei dem Unfall zu einem Schaden von circa 10.000 Euro. Verletzte gab es nicht.