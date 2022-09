DRF Luftrettung

Luftretter bilden am Baden Airpark „vom Fußgänger zum Berufshubschrauberpiloten“ aus

Für die ersten Flugschüler an der Akademie der DRF Luftrettung hat am Donnerstag die Ausbildung zum Berufshubschrauberpiloten begonnen. Die DRF gehört zu den größten Luftrettungsorganisationen in Europa.