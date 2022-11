5.590 Rheinmünsteraner dürfen bei der Bürgermeisterwahl an die Urne

Mit Thomas Lachnicht, Frank Tschany, Samuel Speitelsbach und Patrick Birnesser stehen vier Bewerber auf dem Stimmzettel. Thomas Lachnicht hatte seine Absicht, in Rheinmünster für das Amt des Rathauschefs zu kandidieren, bereits Mitte des Jahres öffentlich gemacht. Er ist Hauptamtsleiter der Stadt Gernsbach, wohnt in Bühl, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Frank Tschany ist verheiratet, arbeitet als Zeitungszusteller und ist darüber hinaus in der Hausmeister- und Reinigungsbranche tätig. Samuel Speitelsbach stammt aus Ravenstein im Odenwald und trat bislang bei gut 100 Bürgermeisterwahlen an – darunter auch in einigen Kommunen im Verbreitungsgebiet von BNN/BT. Er steht „ohne Berufsangabe“ auf dem Stimmzettel. Der Mittdreißiger fiel laut Medienberichten bei diversen Kandidaten-Vorstellungen negativ auf. Der in Rheinmünster blieb er allerdings fern. Patrick Birnesser ist Abteilungsleiter für Politik, Kommunikation und Bildung beim Bundesverband der Systemgastronomie. Er ist in Rheinmünster aufgewachsen und lebt mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Sohn in München.