Beim Abbiegen übersehen

Unfall in Rheinmünster: Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in Klinik eingeliefert

Bei einem Unfall in Rheinmünster wurde am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 25-Jährige musste in eine Klinik eingeliefert werden.