Riesige Stromleitung bedroht dörfliches Idyll in Weitenung

Der Schlacht um die neue Stromleitung in Weitenung ist noch nicht geschlagen. In einer Stellungnahme hat sich der Bühler Gemeinderat jetzt einstimmig und eindeutig gegen die von Transnet Baden-Württember gewünschte Trasse der 380-kv-Leitung in der unmittelbaren Nähe des Bühler Stadtteils positioniert. Sie soll eine 220-kv-Leitung ersetzen.

Wie bereits mehrfach berichtet, führt die geplante 120 Kilometer lange Stromleitung Daxlanden – Eichstetten quer durch das Bühler Stadtgebiet. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Stadt im Juni im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens aufgefordert, sich zu äußern. Das haben Stadtverwaltung und Gemeinderat jetzt unmissverständlich getan. Sie fordern eine Trassenführung, die vom Dorf abrückt und parallel zur Autobahn führt. Immerhin werden die bestehenden 35 bis 60 Meter hohen Masten durch neue mit bis 82 Metern ersetzt.

26 Aktenordner seit 2015

Barbara Thévenot, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung im Rathaus, fasste in einem Vortrag kurz zusammen, was seit 2015 passiert ist und inzwischen 26 Aktenordner füllt. Während es in Weitenung ordentlich kracht und sich längst eine Bürgerinitiative gegründet hat, sind die Vimbucher sehr zufrieden. Dort wird die bestehende Stromleitung im Zusammenhang mit dem Neubau aus dem Ort verlegt.