Angriffe auf Rettungskräfte

Silvesternacht in Bühl: Menschen schleudern Böller auf Einsatzwagen der Feuerwehr

Rettungskräfte werden mit Böllern beschossen – die Vorfälle in der Silvesternacht in Berlin haben viele geschockt. Gab es so etwas auch in Bühl? Was der Feuerwehrkommandant erlebt hat.