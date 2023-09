Richtfest für Wohnungen und Drogeriemarkt in Sinzheim

Am neuen Wohn- und Geschäftshaus auf dem ehemaligen Rauchgelände an der Landstraße 14 in Sinzheim haben die Beteiligten jetzt Richtfest gefeiert. Dort entstehen ein Drogeriemarkt und 24 Wohnungen.

Am ersten Baustein für eine neue Sinzheimer Mitte auf dem ehemaligen Rauch-Gelände in der Landstraße 14 feierten Bauherr, Planungsbüro, Gemeindevertreter und Angehörige der Bauzunft am Freitag Richtfest. Neun Monate Bauzeit liegen inzwischen hinter den Beteiligten.

Nach dem Trinkspruch des Zimmermanns hämmerten unter anderem der Bauherr und die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Alex (Grüne) Nägel in einen Balken. Dies sei eine von mehreren Traditionen in der Bauzunft, erfuhren die Anwesenden.

In dem mehrstöckigen Gebäudekomplex entstehen neben einem Drogeriemarkt im Erdgeschoss 24 Wohneinheiten. Die Wohnungen haben laut Olaf Reitmaier von der Hoepfner Bauinvest eine Wohnfläche zwischen 60 und 70 Quadratmetern sowie kleinere Einheiten zwischen 50 und 55 Quadratmetern.

Neubau in Sinzheim: Wohnungen bekommen Stellplätze mit Ladesäulen

Zu den Wohnungen werden 36 Tiefgaragen-Stellplätze gebaut, die alle mit Elektroladestationen ausgestattet sein werden. Auf dem Dach befinden sich zwei Penthäuser mit Garten sowie eine Photovoltaikanlage. Das Gebäude wird mit einer Wärmepumpe beheizt. Die Fertigstellung ist Mitte kommenden Jahres geplant.

Bauherr ist Friedrich Georg Hoepfner, der einst in der sechsten Generation die 1798 gegründete Brauerei Hoepfner in Karlsruhe übernommen hatte. Die hat er inzwischen verkauft. Seither widmet er sich Bauprojekten in innerstädtischen Bereichen in der hiesigen Region. Immer mit dem Ziel, den gewachsenen Charakter des Stadtbilds beizubehalten und behutsam fortzuschreiben, so Hoepfner.

Bauherr Hoepfner will Sinzheimer Stadtbild attraktiver machen

„Das Gebäude ist eine Besonderheit, wir setzen hier ein architektonisches Ausrufezeichen.“ Hoepfner freue sich, dass er dazu beitragen könne, die neue Mitte Sinzheims entstehen und schöner werden zu lassen. Hoepfner sehe durchaus noch das Potenzial, das Stadtbild im Sinzheimer Süden attraktiver zu machen. So entstehen im zweiten Bauabschnitt hinter dem Gebäudekomplex Stadtvillen.

„Wir waren uns mit den Architekten einig, dass wir etwas Schönes bauen möchten und nicht so einen Kasten, wie das heute oft aus Kostengründen gemacht wird. Solche Kästen verschandeln das Stadtbild für die nächsten hundert Jahre. Dieses Gebäude ist so schön geworden, dass es mir fast wehtut, zu verkaufen“, sagte Hoepfner in seinen Grußworten und fügte hinzu: „Ich freue mich, dass die Stadtsparkasse Baden-Baden als Käufer ihren Fußabdruck außerhalb ihres Geschäftsfelds hier in Sinzheim setzen wird.“

Wir bekommen etwas Modernes, das trotzdem schön und energetisch voll auf der Höhe ist. Ulrike Alex

Stellvertretende Bürgermeisterin

Zum Richtfest kamen auch Personen, die an einer Anmietung einer der künftigen Wohnungen interessiert sind, stellte die stellvertretende Bürgermeisterin Alex fest. „Wir bekommen etwas Modernes, das trotzdem schön und energetisch voll auf der Höhe ist. Wir haben versucht, das Schönste für Sinzheim herauszuholen. Wir sprechen von der neuen Mitte Sinzheim“, lobte Alex den Rohbau.

Die neue Mitte Sinzheims werde künftig beflügeln, blickte sie in die Zukunft: Nämlich dann, „wenn wir die Autos endlich mal los sind und die neue B3 fertiggestellt ist. Und wenn sie das tut, was sie tun muss – nämlich Sinzheim entlasten.“