Der Markt findet vom 8. bis 10. Dezember auf dem Marktplatz statt und zieht viele Familien an. Im Rathaus wird derweil Kunst ausgestellt – Marktbesucher können eins der Werke gewinnen.

Am Freitag geht’s los

Die Kunst von regionalen Künstlern entwickelt sich immer mehr zu einem Markenzeichen des Sinzheimer Weihnachtsmarktes – so lautet die Einschätzung von Christina di Bartolomeo, Pressesprecherin der Gemeinde, bei der Vorstellung des dreitägigen Weihnachtsmarktprogramms.

Bei uns gibt es handgemachte Dinge, die man sonst nicht kriegt. Christina di Bartolomeo

Pressesprecherin der Gemeinde

Gerade in Sinzheim würden die kleineren Kunsthandwerker den Weihnachtsmarkt als Verkaufsplattform besonders schätzen, weil dort viele Familien mit Kindern unterwegs sind und günstiger einkaufen könnten.

„Das ist anderswo kaum möglich. Bei uns gibt es handgemachte Dinge, die man sonst nicht kriegt. Das ist mal etwas Anderes“, hat die Pressesprecherin festgestellt.

Unter Händlern wird der Sinzheimer Weihnachtsmarkt als Geheimtipp gehandelt

Konkret geht es um ein breites Sortiment von handgebastelten Weihnachtsartikeln, wie etwa detailreich hergestellte Holzfiguren, die Eingangstüren mancher Familien schmücken können. Ebenso gehören Filzprodukte, Handschuhe, Socken, Schmuck, Öle und Kerzen zum Angebot.

Dass der Markt vor dem Rathaus für die kleinen Kunsthandwerker mittlerweile als Geheimtipp gehandelt wird, zeigt, dass Händler nicht nur aus der Stabsgemeinde und aus den benachbarten Orten anreisen, sondern auch von weiter her. Beispielsweise haben sich welche aus der Ortenau angekündigt.

Ein Bild wird für den guten Zweck verlost

Die Kunstausstellungen im Ratssaal des Rathauses haben eine lange Tradition. Dort wird die Vormberger Bildkünstlerin Ingrid Behringer unter dem Titel „Kunst im Rathaus“ aktuelle Werke ausstellen.

Bei ihren Bildern verwendet sie verschiedene Techniken, wie Aquarell und Acrylfarben. Der Clou: Ein von der Künstlerin gespendetes Bild wird auf dem Weihnachtsmarkt verlost.

Besucher können die Lose während der Weihnachtsmarkttage kaufen. Sonntag gegen 18 Uhr wird Bürgermeister Erik Ernst das Gewinnerlos ziehen. Der Erlös kommt dem Buchtunger Tierhof zugute.

Die Ausstellung ist am Freitag, 8. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, Samstag, 9. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 12 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet.

Ein musikalisches Programm gehört beim Sinzheimer Weihnachtsmarkt dazu

Der Bürgermeister wird den Weihnachtsmarkt freitags gegen 18.15 Uhr eröffnen. Zuvor werden die Kinder des Kindergartens aus Winden mit Tanz und einem Lied auf der Weihnachtsmarktbühne adventliche Atmosphäre verbreiten.

Drei Tage wird dann während der Öffnungszeiten die geballte Klangkompetenz der Sinzheimer Gesangs- und Musikvereine zu hören sein.

Den Anfang bestreitet am Freitag, 18.30 Uhr, und am Samstag ab 16 Uhr die Bläserklasse des Musikvereins Sinzheim. Am Samstag ab 17 Uhr wollen die Damen des Frauenchors „Ladies First“ mit ihren Stimmen, trotz angekündigten Wintertemperaturen, ein warmes Ambiente zaubern.

Für 18 Uhr ist Musikverein Winden angekündigt und ab 20.10 Uhr wird die legendäre HM-Bigband auf dem Marktplatz swingen und jazzen.

Am Sonntag eröffnen um 11.45 Uhr die Jungstimmen, der Jugendchor und der Eventchor des Männergesangvereins „Sängerlust“ Kartung den gesanglichen Adventsreigen. Showtänze der Tanzschulen Dancefloor und Tanzkraftwerk aus Baden-Baden versprechen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die Gäste.

Um 16.15 Uhr dürfen sich die Kinder auf den Nikolaus in Begleitung von Knecht Ruprecht freuen.

Vereine wirken an der Veranstaltung mit

Einige Sinzheimer Vereine, aber auch Gastronomen bereichern den Weihnachtsmarkt kulinarisch, angefangen von italienischen Speisen, über Flammkuchen und Bratwurst, bis hin zu Kaiserschmarrn und Zwiebelfleisch. Der obligatorische Glühwein für Erwachsene und Kinderpunsch gehört ebenfalls zum Verköstigungsangebot.

Je kühler die Witterung, desto mehr füllt sich das Foyer des Rathauses mit Besuchern, denn dort bieten die Aktiven des Gesangvereins Fremersberg und des Turnerbundes Sinzheim Kaffee und Kuchen an. Gerade die älteren Besucher würden dieses Angebot immer sehr gerne nutzen, weiß di Bartolomeo.