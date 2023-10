Weihnachtsmärkte, Christkindlesmärkte, Adventsmärkte: Wann haben die Märkte in der Region zwischen Heidelberg, Karlsruhe, Pforzheim, Straßburg und der Ortenau geöffnet? Ein Überblick für die Adventszeit.

Ob Weihnachtsmarkt, Christkindlesmarkt, Advents- oder Wintermarkt: In der Adventszeit gibt es rund um Karlsruhe, Pforzheim, und Baden-Baden zahlreiche Möglichkeiten, durch weihnachtlich geschmückte Budendörfer zu flanieren.

Die Weihnachtsmärkte zwischen Kraichgau, Karlsruhe, Pforzheim und der Ortenau erwarten die Besucher mit einem breit gefächerten Angebot. Traditionelles Kunsthandwerk und Bräuche sind hier ebenso zu finden, wie ein großes Angebot an Aktionen und Attraktionen.

Fans von traditionellen Weihnachtsmärkten werden in der Region fündig, aber auch Menschen, die sich für vorweihnachtliches Freizeitvergnügen auf Eislaufbahn oder Riesenrad begeistern können. Mit dem „fliegenden Weihnachtsmann“ bietet der Karlsruher Weihnachtsmarkt zudem eine besondere Attraktion für Familien mit Kindern.

Auch Essen und Trinken wird auf den Weihnachtsmärkten geboten. Ob gebrannte Mandeln, eine heiße Tasse Punsch oder Glühwein, Crêpes, Waffeln, Langos oder Bratwurst: Weihnachtsmarkt-Besucher können aus einem breiten Angebot an Speisen und Getränken für die kalte Jahreszeit wählen.

Veganes und vegetarisches Essen wird immer häufiger angeboten. Mit dem glutenfreien Weihnachtsmarkt in Sasbachwalden kommen sogar alle auf ihre Kosten, die getreidehaltige Ernährung einschränken müssen oder wollen.

Diese Weihnachtsmärkte haben im November und Dezember 2023 geöffnet

Welcher Weihnachtsmarkt ist bei mir in der Nähe? Wann hat er geöffnet? Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einen Überblick in einer interaktiven Karte.

Neben einer Vielzahl an Weihnachtsmärkten zwischen Waghäusel, Pforzheim und Achern haben wir auch ausgewählte Märkte in der Pfalz, im Schwarzwald, im Elsass und im Raum Mannheim/Heidelberg berücksichtigt. So lässt sich auch ein vorweihnachtlicher Tagesausflug zu einem beliebten Markt leichter planen.

Unsere Karte bietet einen Überblick zu mehr als 80 Märkten in der Region. Lust auf einen spontanen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? Sobald die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet haben, zeigen wir tagesaktuell, welcher Markt heute oder am kommenden Wochenende geöffnet hat. Außerdem bieten wir dann eine Übersicht der Märkte, die bald schließen.

Ein Klick auf das Tannenbaumsymbol zeigt weitere Informationen zum jeweiligen Weihnachtsmarkt: Von wann bis wann ist er geöffnet, wo findet er statt und gibt es eine offizielle Internetseite?

Ein Weihnachtsmarkt fehlt oder Sie haben einen Fehler entdeckt? Wir haben alle Angaben doppelt und dreifach geprüft, trotzdem können wir fehlerhafte Angaben in unserer Weihnachtsmarkt-Karte nicht ausschließen. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann melden Sie ihn bitte an online@bnn.de Wir bemühen uns, einen Fehler zeitnah zu korrigieren. Ebenso nehmen wir gerne Hinweise auf fehlende Weihnachtsmärkte entgegen. Bitte beachten Sie aber, dass unsere Karte keine vollständige Abbildung aller Weihnachts-, Advents-, Winter- und Glühweinmärkte leisten kann. Wir konzentrieren unsere Auswahl daher in der Regel auf zentrale Märkte, die beispielsweise von der Gemeinde, einem Verbund aus Vereinen oder eines Stadtmarketing-Verbands veranstaltet werden.

Wann sind Weihnachtsmärkte in der Region Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden 2023 geöffnet?

Die ersten großen Weihnachtsmärkte öffnen am 23. November. Dann laden der Christkindelsmarkt in Baden-Baden (bis 6. Januar) und der Weihnachtsmarkt vor dem Schwetzinger Schloss (letztmals am 17. Dezember geöffnet) zum Flanieren und Verweilen ein.

In weihnachtlichem Ambiente finden Besucher hier ein breites Angebot aus Essen und Trinken, Kunsthandwerk sowie Unterhaltung.

Bereits zuvor bietet der Winterzauber auf dem Turmberg in Karlsruhe-Durlach ab dem 15. November einen kleinen Vorgeschmack auf die Weihnachtsmarkt-Saison.

Das weihnachtlich geschmückte Hofbistro des Restaurants Anders auf dem Turmberg hat bis 31. Januar geöffnet und beschließt damit auch die Weihnachtsmarkt-Saison in der Region.

Am 27. November starten die Weihnachtsmärkte in Bruchsal (bis 30. Dezember), Rastatt (bis 23. Dezember) und Pforzheim. (bis 22. Dezember). Als besonderes Highlight wird der Goldene Weihnachtsmarkt in Pforzheim ergänzt durch den Mittelaltermarkt.

Am Dienstag, 28. November, öffnet schließlich die Budenstadt des Karlsruher Christkindlesmarkts auf dem Marktplatz und dem Friedrichsplatz. Ergänzt wird das Weihnachtsmarkt-Angebot in Karlsruhe mit dem Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Durlach (29. November bis 22. Dezember).

Ab Donnerstag, 30. November, erwartet der Sternlesmarkt in Ettlingen (bis 28. Dezember) Besucher aus nah und fern – im Jahr 2023 mit einigen Änderungen.

Daneben gibt es in der Region zwischen Heidelberg, Pforzheim, Straßburg und Offenburg mehr als 80 weitere kleinere Advents-, Nikolaus-, Weihnachts- und Christkindlesmärkte, die oft nur einen oder zwei Tage geöffnet haben.