Das wird beim Straßenfest in Sinzheim-Kartung am Wochenende geboten

In Sinzheim-Kartung werden beim Straßenfest am Wochenende mehr als 10.000 Besucher erwartet. Zwei Tage lang gibt es Live-Musik und weiteres Programm.

Hämmernde Geräusche sind am Kartunger Seeräuberkreisel am Festzelt des Männergesangvereins (MGV) zu hören. Camillo Huck, Samiro Seiert und Alois Seiert montieren die Menütafel außen an der Stange des Festzeltes.

Am Eingang der Kartunger Festmeile wird es bei der 43. Auflage des Straßenfestes am Wochenende für die Besucher frisch zubereitete Pizza geben. Die Veranstalter erwarten mehr als 10.000 Besucher am Wochenende.

Mehrere Tage lang dauert der Aufbau des Straßenfests in Sinzheim-Kartung

Die drei Aktiven des MGV arbeiten schon seit vergangenen Dienstag am Aufbau ihres Zeltes. „Wir haben alle extra Urlaub genommen, damit wir den Aufbau hinbekommen“, teilt MGV-Vorsitzender Gerrit Schlindwein mit, der gerade mit seinen Vereinskollegen das auf eine große Holztafel angefertigte Konterfei eines grimmig schauenden Seeräubers in der Nähe des Seeräuberkreisels umherschleppt.

In der benachbarten Rosenstraße säubert eine Gärtnerkolonne der WDL die Rosenbeete. Für das bevorstehende Straßenfest wird alles auf Hochglanz gebracht.

Rund 80 Leute sind in den vergangenen Tagen mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. Die Giebel der Häuser in der Duttenhurster Straße sind mit Lichterketten geschmückt. An jedem Haus ist Festbeflaggung angebracht. Bei Einbruch der Dunkelheit werden viele kleine flackernde Lichter in den Vorgärten der Anwohner dem Fest eine besondere Stimmung verleihen.

Neben dem MGV zählen zu den Veranstaltern des Kartunger Straßenfestes der Radsportverein Edelweiß (RSV) und Kartunger Narrenclub (KNC) mit seinen zahlreichen Sparten. Die Organisatoren haben für dieses Jahr ein Programm vorbereitet, das Besuchern jeden Alters gerecht werden soll.

Viel Musik wird geboten und auch an die Kinder ist gedacht

Erstmals wird es für die Kinder beim Seeräuberkreisel, der mit verschiedenen Flaggen die Gäste willkommen heißt, ein Entenangeln geben.

Die Fülle des musikalischen Programm lässt sich daran ablesen, dass auf drei Bühnen Live-Musik für jeden Geschmack gespielt wird: eine Bühne beim ehemaligen Pflug (Samstag ab 19.30 Uhr The Beathovens, Sonntag 11 bis 13 Uhr „Der Zauberer“, ab 17 Uhr Rebecca & Tom), eine Bühne in der Duttenhurster Straße (Samstag ab 19 Uhr Ingrid, Sonntag ab 16 Uhr The Big B’s) und die Hauptbühne am Kreuzbrunnen.

Dort wird am Samstagabend Bow Tie Willi mit Bläser auftreten, Sonntag ab 12 Uhr Band of Brothers. Auf einer vierten Bühne an der Ecke Kreuzstraße/ Blütengasse lockt DJ JuVanHu mit einer zünftigen Hüttengaudi.

Der Kreuzbrunnen ist Dreh- und Angelpunkt beim Eröffnungspart am Samstag ab 17 Uhr. Bürgermeister Erik Ernst (CDU) wird das Fass mit dem Festbier anstechen. Anschließend erfolgt mit der Ehrung des Goldenen Seeräubers und der Ernennung eines neuen Ehrenseeräubers ein erster Programmhöhepunkt.

In der benachbarten Kartunger Straße wird am Festsonntag in der Zeit von 11 bis 14 Uhr ein Trödel- und Kunsthandwerkermarkt die Besucher anlocken.