Sinzheimer Sänger Silvano Giganti veröffentlicht neuen Song

Bei dem Namen kann eigentlich nichts schief gehen. Silvano Giganti ist ein aufstrebender junger Sänger aus Sinzheim, der am Freitag seinen zweiten Song herausbringt und selbstbewusst genug ist, sich auf diesem Markt nicht verheizen zu lassen.

Der Name Giganti wurde ihm in die Wiege gelegt und ist kein Künstlername, verrät er lachend. Das Bühnenleben steckt dem sympathischen jungen Mann im Blut. Er selbst ist in Baden-Baden geboren und in Kuppenheim aufgewachsen, seine Familie hat sizilianische Wurzeln.

Tante und Onkel leiten einen Zirkus, der in Turin und Rimini auftritt, sein Cousin ist dort Artist und Akrobat, die Cousine greift dagegen so wie er lieber zum Mikrofon und singt. Schon der Großvater spielte mit Gel in den Haaren zu italienischer Tanzmusik am Akkordeon auf.

Corona-Pause wird für Silvano Giganti zum Glücksfall

Silvano Giganti begann bereits als 13-Jähriger zu singen und versuchte sich am Rap, erkannte jedoch schnell „das war nicht so meins“. Drei Jahre später bewarb er sich bei „Deutschland sucht den Superstar“ und bei „Popstars“, kam aber nicht weiter.

Doch nun hatte ihn „die Gier gepackt“, besser zu werden. Er nahm in Stuttgart professionellen Gesangsunterricht bei einer Amerikanerin, deren Temperament ihm imponierte. Seine erste Single „Flieg mit mir“ kam 2017 heraus, die Mischung aus Disco-Fox und Schlager bilanziert bis heute immerhin 50.000 Aufrufe im Netz.

Es folgten Monate der Selbstfindung hinsichtlich seines ganz eigenen Stils. Der junge Sänger bekam immer wieder Texte oder Kompositionen zugeschickt, doch das war ihm alles zu nah am Schlager, er wollte einen moderneren Sound.

Dann kam Corona und bremste ihn aus. Doch Silvano Giganti hatte das Glück, über seinen Mann Frank den hiesigen Produzenten Christian Espe kennenzulernen. Der suchte gerade einen Sänger für ein Musikstück, und sie waren sich rasch einig, dass der Song zu Typ und Stimme Gigantis passt.

„Nur mit dir“ heißt der am Freitag erscheinende Titel über Sehnsucht, Trauer, verlassen werden und den Versuch eines Neubeginns. Den Text schrieb Kathleen Tielscher. Das passende Musikvideo gibt’s auch dazu, gedreht in der Sun-Si-Bar am Sonnenplatz und auf dem Alten Schloss „ganz vorne an der Klippe“, verrät der 33-jährige Entertainer.

Seine Texte schreibt Giganti nicht selbst, muss sie aber fühlen können

Giganti arbeitet bei Daimler Benz in Gaggenau, kann sich aber eine hauptberufliche Sängerkarriere durchaus vorstellen. Schon jetzt kann man ihn buchen für alle Arten von Veranstaltungen, von der Hochzeit über Tage der Offenen Tür bis zu Privatpartys.

„Ich singe auch für andere Künstler, die meine Stimme brauchen“, erklärt er selbstbewusst.

Giganti hat auch schon versucht selbst Texte zu schreiben, aber das ist nicht sein Ding. Was nicht heißt, dass er vorbehaltlos alles übernimmt, er will da schon mitreden. „Die Menschen müssen fühlen können, was ich singe“, erklärt er seine Intention, von der er nicht abweichen wird.

Mehrere neue Songs sind bereits in Planung, damit er im kommenden Jahr ein ganzes Album auf den Markt bringen kann.