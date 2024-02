Sinzheim arbeitet an Einzelhandelskonzept für die künftige Landstraße

Ende des Jahres soll die B3 neu fertiggestellt sein: Der Sinzheimer Gemeinderat und die Verwaltung treffen schon jetzt Entscheidungen, um dann den Einzelhandel in der Landstraße und am Ort zu stärken.

Nun ist es offiziell: Bis Ende des Jahres soll der Lückenschluss der neuen B3 zwischen Steinbach und Sinzheim endlich fertiggestellt sein. Hierüber informierte Bauamtsleiter Eberhard Gschwender bei der jüngsten Sitzung des Sinzheimer Gemeinderates.

Die neue Bundesstraße westlich der Bahnschienen hat zur Folge, dass die jetzige Landstraße als Hauptverkehrsachse in Sinzheim zur Gemeindestraße herabgestuft wird. Hiervon soll der Einzelhandel profitieren.

Der Gemeinderat fasste entsprechende Beschlüsse, um ein Einzelhandelskonzept auf den Weg zu bringen.

Hintergrund: Da die Verwaltung aufgrund eines Gutachtens vom Frühjahr 2023 davon ausgeht, dass die Landstraße trotz neuer B3 gut frequentiert sein wird, ist angedacht, städtebauliche Maßnahmen zu ergreifen, um den Einzelhandel zu stärken.

So wurde bereits in der Sitzung im Dezember die Entwicklung des ehemaligen Schneider-Areals an der nördlichen Landstraße mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan angestoßen.

Sinzheimer Einzelhandel ist bei der städtebaulichen Entwicklung im Fokus

„Als Gemeindestraße sind wir Herr des Verfahrens und können entsprechende Schritte vorbereiten. Wir müssen bereits jetzt Grundlagen schaffen“, sagte der Bauamtsleiter bei seinen Ausführungen.

Zentraler Punkt bei der städtebaulichen Entwicklung sei der Einzelhandel. Gschwender nannte die angestrebte städtebauliche Entwicklung einen „Frequenzbringer für den Einzelhandel“.

Inwiefern die veränderten Verkehrsbedingungen und die damit einhergehenden städtebaulichen Maßnahmen den Einzelhandel beeinflussen, soll nun in einem „Entwicklungskonzept zur Steuerung des Einzelhandels“ ermittelt werden.

Hierfür erteilte der Gemeinderat einstimmig einen Auftrag an ein Fachbüro in Ludwigsburg. Dieses hatte ein Angebot für ein Gutachten in Höhe von rund 16.800 Euro vorgelegt.

Arbeitskreis aus Vertretern aus dem Sinzheimer Gemeinderat begleitet Gutachten

Dieses Gutachten soll laut Gschwender an ein erstes Entwicklungskonzept für den Einzelhandel aus dem Jahr 2011 anknüpfen. Parallel hierzu wird ein Arbeitskreis gegründet, der den Fortgang begleitet.

In diesem Kreis werden verschiedene Personen aus der Verwaltung, der Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetriebe (GeFa), der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe und Vertreter aus den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen arbeiten.

Bei der Sitzung benannten die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen ihre Vertreter: Roman Huck (CDU), Anton Jany (Freie Wähler), Gereon Wiesehöfer (Grüne), Johannes Hurst (GfS), Simon Huck (SPD) und Kurt Rohner (FDP).

Wir wollen im kommenden Jahr über die Mittel verfügen können. Erik Ernst

Bürgermeister zur Förderung der Gemeindeentwicklung

Im Vorfeld der Benennung der Vertreter aus den Reihen des Gemeinderats kam der Vorschlag auf, die Vertreter erst nach den Kommunalwahlen im Sommer zu benennen.

Bürgermeister Erik Ernst (parteilos) wies darauf hin, dass Anträge zur Förderung der Gemeindeentwicklung durch das Land bereits im Sommer gestellt sein müssten. „Wir wollen keine Zeit verlieren und möglichst im kommenden Jahr über die Mittel verfügen können“, sagte der Rathauschef.