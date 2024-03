Eine neue Vorsitzende und neue Ideen, um die Freundschaft zwischen Sinzheim und der südfranzösischen Partnerstadt neuen Auftrieb zu verleihen: Bei der Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins Pignan am vergangenen Freitag war unter den zahlreich erschienenen Mitgliedern Aufbruch zu spüren.

Die neue Vorsitzende heißt Ulrike Alex. „Von Herzen gerne“, sagte sie, als sie gefragt wurde, ob sie das Amt annehmen wolle.

Alex folgt auf Marie-Christine Tannay-Ellinghaus, die seit 2018 die Position an der Spitze des Vereins innehatte und mit anerkennenden Worten von Bürgermeister Erik Ernst (parteilos) sowie einem Präsent aus dem Vorstandsteam verabschiedet wurde.

Ich bin erleichtert. Der Verein ist in guten Händen. Marie-Christine Tannay-Ellinghaus

bisherige Vorsitzende

„Ich bin erleichtert. Der Verein ist in guten Händen“, freute sich Tannay-Ellinghaus über den personellen Wechsel an der Spitze des Partnerschaftsvereins.

Bürgermeister Ernst zeichnet nach dem Willen der Mitglieder weiterhin als stellvertretender Vorsitzender verantwortlich. Schatzmeister ist künftig Bernd Vogt, und die Pressearbeit übernimmt fortan Ilse Broß. Weiter werden Irina Aberut, Daniel Beier und Klaus Kübel im Vorstandsteam mitarbeiten.

Musik und Sport sollen die Partnergemeinden verbinden

Seit wenigen Tagen treffen sich mehr als ein Dutzend Personen, um in einem Chor zu proben. Dem Chor sollen dann Sänger aus Pignan hinzustoßen, so dass das länderübergreifende Chorprojekt an Pfingsten Premiere in Pignan feiern soll.

„Wir haben inzwischen für dieses Projekt einen Chorleiter gefunden“, sagte die scheidende Vorsitzende. Einzelne aktive Sänger aus den verschiedenen Sinzheimer Chören hätten derweil Interesse bekundet, den deutsch-französischen Chor zu verstärken. Auf diese Weise sei es möglich, einen gemischten Chor mit vier Stimmenregistern auf die Beine zu stellen.

Die Chorliteratur umfasst nach Angaben der Pressereferentin sowohl französische, deutsche, als auch englische Texte. Geprobt wird in Winden in der alten Schule. „Der Gesangverein wurde ursprünglich von den Freunden aus Pignan angeregt“, erzählte Broß.

Sinzheimer reisen ins französische Pignan

Die Reise nach Pignan ist für das Pfingstwochenende geplant. 28 Personen haben sich inzwischen schon angemeldet, erfuhren die Anwesenden.

Die Reisegruppe soll von Sportlern des Sportvereins Sinzheim (SVS) begleitet werden. Denn auch auf dem sportlichen Sektor soll die deutsch-französische Freundschaft neuen Auftrieb bekommen.

Sinzheim bekommt eine Mannschaft zusammen. „Drei Trainer sind mit dabei“, sagte Tannay-Ellinghaus.

Mit den beiden Projekten sieht die scheidende Vorsitzende den Partnerschaftsverein auf einem guten Weg. Denn mit der Pandemie und der erzwungenen Pause hätten sich einige aktive Personen aus dem Vereinsgeschehen zurückgezogen, äußerte sich Tannay-Ellinghaus auf Nachfrage.

Zum Jubiläum der Partnerschaft ist außerdem eine Chronik geplant

Die Folge: Am vergangenen Adventsmarkt konnte der Kaffee- und Kuchenstand nicht wie gewohnt vom Partnerschaftsverein betrieben werden. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass der Verein aktiv ist, wäre nur schwach.

Was aber im Laufe des Jahres die Mitglieder auf Trab halten wird, das sind die Vorbereitungen auf das bevorstehende Jubiläum im kommenden Jahr zum 50-jährigen Bestehen. Bis zum Herbst wollen die Aktiven im Archiv stöbern, um eine Chronik mit Bildern zusammenzustellen.