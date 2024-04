Sinzheimer wollen mit Chorprobe neue Mitstreiter begeistern

Wenn es um Musik geht, dann findet Julia Hurst einige aktuelle Hits ganz cool. „Yes or No“ von Jungkook oder „All of Me“ von John Legend gehören dazu.

Die 13-Jährige besucht an einem Dienstagabend die erste öffentliche Chorprobe des Sinzheimer Damenchors „Ladies First“. „Es ist nur zum Schnuppern“, sagt sie. Der Grund für die an die Öffentlichkeit gerichtete Aktion ist das Ziel, einen Projektchor aufzubauen.

Lücke zwischen Kinder- und Erwachsenenchor

Der Sinzheimer Frauenchor geht in diesem Jahr ganz neue Wege, um neue, junge Mitstreiter zu gewinnen. „Wir versuchen, die Lücke zwischen Kinderchor und Erwachsenenchor zu schließen. Es ist ein Experiment“, erläutert die Chorleiterin Anja Schlenker-Rapke am ersten Abend der öffentlichen Chorprobe das Ansinnen.

Beim Damenchor „Ladies First“ beginnt die Altersstufe ungefähr ab 30 Jahren und dazwischen fehlen laut Dirigentin die jungen Stimmen ab circa 14 Jahren. Junge Stimmen sind nach dem Dafürhalten der Chorleiterin ideal, denn sie können trainiert werden und sich noch entfalten.

Anja Schlenker-Rapke, von Haus aus ausgebildete Gesangspädagogin und Stimmbildnerin, gibt an diesem Abend die Notenblätter eines neuen Songs heraus. Dieser soll bei den Jugendlichen den Spaß und die Neugier am gemeinsamen Singen wecken.

„Für Frauen ist das kein Problem“ heißt der Titel des Liedes von Max Raabe, der das Aushängeschild des Berliner Palastorchesters ist. Der Frauenchor will dieses Werk in den kommenden Wochen einstudieren. „Ist schon krass anders“, meint Julia, aber irgendwie findet sie das schon cool, wie die rund 30 Damen mit den verschiedenen Stimmregistern das Einsingen üben. Denn heiter geht es in der Chorprobe zu. Zunächst werden Atemübungen gemacht. Immer wieder ist ein „nooooo“ zu hören, das zum Einüben dient.

Raum erfüllt sich mit allen Gesangsstimmen

Dann spielt die Chorleiterin einen Ton an, den die Sopranstimmen aufnehmen und wiedergeben, mehrere Takte lang. „Die Obertonübung funktioniert nur, wenn ihr den Mund rund macht“, gibt Anja Schlenker-Rapke einen Tipp.

Dann folgt die Altstimme in zwei verschiedenen Tonlagen. Die Dirigentin verdichtet die einzelnen Töne zu Akkorden, und plötzlich erfüllt sich der Raum mit allen Gesangsstimmen zu einem unbeschreiblich voluminösen Klang, der bis ins Mark geht. Von diesem Effekt ist Julia „total geflasht“.

„Los, hauen wir rein“, sagt die Dirigentin und gibt somit den Startschuss für die Mädels. Der Song ist nur einer von einem neuen Repertoire, das die Damen in den nächsten Wochen und Monaten einüben werden.

Um attraktiv für Jüngere zu sein, wurden neue Popsongs in das Programm aufgenommen. „Moderne Songs sind oft mit Synkopen durchsetzt. Das ist gar nicht so einfach zu singen“, weiß Anja Schlenker-Rapke.

Konzert am Ende des Jahres geplant

Aber die Mädels beim Chor „Ladies First“ sind mit ihrer „Schnupper-Kollegin“ motiviert. Denn am Ende des Jahres soll mit den neuen Projektsängerinnen ein Konzert stattfinden.

Bis es so weit ist, sind die Mitstreiter alle aufgefordert, in ihrem Familien- und Bekanntenkreis kräftig die Werbetrommel für den Damenchor zu rühren. So richtig los geht es dann mit dem Projektchor nach den Pfingstferien.

Immer dienstags ab 19 Uhr stehen für die Jugendlichen Stimm- und Gesangsübungen an und es werden neue Songs eingeübt. Leute, die Interesse haben, können einfach vorbei kommen. Ort: Alte Rathaus in der Ortsmitte, erster Stock oder Infos bei der Vorsitzenden des Frauenchors Christin Leiffert-Becker, Telefon (01 63) 5 67 39 22, E-Mail: c.leiffert@gmx.de