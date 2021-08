Stadt Bühl nimmt in diesem Jahr deutlich weniger Steuern ein

In seinem Finanzbericht ist Oberbürgermeister Hubert Schnurr auch das Zwetschgenfest eingegangen, das wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge ausfallen wird. „Ich bin aber guter Zuversicht, dass sich dies im kommenden Jahr ändern wird, wenn die Impfungen flächendeckend erfolgt sind“, so Schnurr.

Man habe aus der Not eine Tugend gemacht und das Format „Kultur im Klappstuhl“ entwickelt. Die Reihe komme sehr gut an und verdiene „sicher eine Fortsetzung, auch wenn im nächsten Jahr hoffentlich die Pandemie-Einschränkungen wegfallen sind“.