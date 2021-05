Technischer Ausschuss gibt grünes Licht für neue Tartanbahn in Bühl

Die Laufbahn im Bühler Stadtteil Vimbuch befindet sich in einem desolaten Zustand. Jetzt spendiert der Technische Ausschuss für Schul- und Vereinssport eine schicke Tartanbahn. Die kostet deutlich mehr als geplant.

Es war reine Formsache. Einstimmig gab der Technische Ausschuss grünes Licht für den Neubau der Laufbahn am Sportplatz Vimbuch. Eine Firma aus Sinzheim übernimmt die Ausführung. Außerdem ist eine neue Weitsprunganlage geplant.

Wie bereits ausführlich berichtet, kostet die neue Tartanbahn rund 95.000 Euro. „Es geht um eine Stange Geld“, räumte der Vimbucher Ortsvorsteher Manuel Royal in der Ausschusssitzung ein.

Gleichzeitig seien aber inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen, in denen sich die Laufbahn in einem schlechten Zustand befinde und in denen über das Projekt diskutiert werde. „Schule und Vereine sind als Hauptakteure mit im Boot“, berichtete Royal.