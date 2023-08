Der Kaiser dankt ab. Jedenfalls in Bühl – aus gastronomischer Sicht. Konkret: Das Gasthaus „Deutscher Kaiser“ an der Ecke von Bühlertalstraße und Burgwindeckstraße mit traditioneller badischer Küche wird ab 30. Oktober vorläufig kein gesellschaftlicher oder kulinarischer Treffpunkt mehr sein.

Die aktuellen Pächter, Christian und Elke Maier, werden das Bühler Traditionslokal am 29. Oktober die Herdplatten abschalten und die Eingangstür hinter sich zusperren. Das Ehepaar verhehlt seinen Schmerz nicht: „Wir gehen nicht mit einem, sondern mit zwei weinenden Augen. Passenderweise wird an jenem Wochenende die Uhr auf Winterzeit zurückgestellt.“

Der 54-jährige Christian Maier ist ein Kind der Gastronomie durch und durch. Seine Eltern betrieben den „Weinberg“ in Eisental, wo er auch aufwuchs. In Bühl absolvierte er eine Lehre als Metzger im Fachbetrieb Veith in der Eisenbahnstraße. Danach legte er die Meisterprüfung in Mannheim ab

1998 heiratete Christian Maier die aus Affental stammende Elke Braun, mit der er auch Grundschule Eisental und später die Bachschlossschule Kappelwindeck besucht hatte. Die ersten gastronomischen Erfahrungen sammelte das Paar in Sasbach: zunächst im „Rebstock“, später im Clubhaus des örtlichen Sportvereins.

2013 übernehmen Elke und Christian Maier den „Deutschen Kaiser“

Die große Veränderung folgt im Oktober 2013: mit der Übernahme des „Deutschen Kaisers“. Vier Bühler Schulfreunde hatten zuvor die Immobilie gekauft. Interessantes Detail dabei: Das Quartett traf sich immer mittwochs im „Kaiser“ zum Kartenspiel.

Eine entscheidende Rolle für die Rückkehr in seine Heimatstadt Bühl spielte auch der frühere Eigentümer und „Kaiser“-Wirt Heinz Maurath. Er machte Maier den Mund wässrig mit dem Satz: „Wenn du dich mal verändern willst, denke an mich!“ Auch der langjährige Stadtkapellendirigent Herbert Ferstl legte nach und empfahl seinem Flügelhornisten: „Komm‘ nach Bühl, eröffne ein Wirtshaus, und nach den Proben kommen wir dann zu dir.“ Maier selbst erinnert sich noch allzu gut an seine damaligen Bestellungen im „Kaiser“: Wurstsalat, zwei halbe Bier – und das alles für zehn D-Mark.

In Christian Maier reifte schließlich das weitere berufliche Menü: „Eine alteingesessene Wirtschaft mitten in der Stadt, das wär’s!“ Dazu seine Lieblingsgerichte auf der Karte wie – Sauerbraten, Kalbskopf, Nierle, Kutteln und viele badische Klassiker mehr.

Wir haben viel Herz investiert, aber auch viel Herzlichkeit zurückbekommen. Elke Maier

Wirtin

Und so kam es auch. Christian und Elke Meier gelang es, das Stammpublikum zu gewinnen, aber auch neues, junges Publikum „heranzuziehen“. Vor allem aber die Vereine wie Narrenclubs, Frauenchor, Stadtkapelle, Skiclub, Stadtkapelle, Jäger, Kegelbrüder und -schwestern, die Bühler oder Hundsbacher Hexen kamen, probierten gerne und regelmäßig des Kaisers neue Kleider und schätzten den Vorteil eines 80 Sitzplätze fassenden Saals. Die Chefin erinnert sich: „Wir haben viel Herz investiert, aber auch viel Herzlichkeit zurückbekommen.“

Historie des „Deutschen Kaisers“ Lange Vergangenheit: Die Wirtschaft „Deutscher Kaiser“ wird in der Broschüre über Bühler Gasthäuser, die 1932 erschienen ist, auch als ehemalige „Konrad’sche Brauerei“ beschrieben. Der Hintergrund: In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wird dort ein Brauhaus erstellt. Bauherr und Brauer ist Johann Graf. 1848 wird das Haus vom früheren „Sonnen“-Wirt Joseph Edelmann ersteigert. 1862 verkauft er die Brauerei an den Bierbrauer Johann Konrad. 1879 geht die Brauerei nebst Malzdörre und einem „Wirtschaftszimmer“ (Bierstube) auf Sohn Eduard über. Unter ihm erhält die Wirtschaft den Beinamen zum „Deutschen Kaiser“. 1899 wird die Brauerei abgebrochen. Die Wirtschaft floriert weiter und wird ab 1902 von Friedrich Gäßler aus Lahr betrieben. Danach geht sie in den Besitz der Brauerei Hatz (Rastatt) über. Ein Neubau ersetzt die alte Wirtschaft und gehört ab 1932 Karl Nesselhauf aus Waldmatt. Nach dessen Tod im Jahr 1936 führt dessen Witwe Rosa (1889–1966) den Gastwirtsbetrieb weiter. 1962 erhält die Tochter Klara Maurath (1911–1986) die Konzession für die Gastwirtschaft. 1974 übergibt Klara Maurath die Gastwirtschaft samt Kegelbahn an ihren Sohn Heinz. Heimat der Vereine: Der Kaiser wurde fortan zur Heimstatt zahlreicher Bühler Vereine, allen voran der „Wasuga“, der Gemeinschaft der Bühlertalstraße. „Wasuga“ war die Abkürzung für Wassersuppengass, weil die Bühler Stadtverwaltung immer am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags dort ihr traditionelles Wassersuppenessen (Morgenstraich) mit den besten Büttenreden der aktuellen Bühler Kampagne veranstaltete. Kegel-Abende: Legendär waren auch die Kegel-Abende des Kegelclubs „Die Meisterschieber“. Es war eine eher „elitäre“ Runde, dem Bühler Anwälte, Ärzte, Apotheker und Unternehmer angehörten. Ihr bekanntester Kegelbruder war der damalige Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Hans Höderath. Ihm gelang es, gleich mehrmals den damaligen Bundeslandwirtschaftsminister Josef Ertl (FDP) als Gastspieler auf die Kaiser-Kegelbahn zu locken. Im Oktober 2013 begab sich Heinz Maurath in den Ruhestand und verkaufte den „Deutschen Kaiser“ an eine vierköpfige Bühler Investorengruppe, die sich aus gemeinsamen Schulzeiten kannte und sich immer mittwochs im „Kaiser“ zum Kartenspiel traf.

So wie von Andreas Schmitt. Der Sitzungspräsident der Fernsehfastnacht „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ war der vermutlich prominenteste Gast bei Christian Maier. Hinterher bekannte der für veganes oder kalorienarmes Essen nicht wirklich bekannte Pfälzer: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein großes und schmackhaftes Cordon bleu gegessen!“

Köche sind schwer zu bekommen

Er wird es auch nicht mehr – zumindest nicht bei Christian Maier. Die Gründe sind vielschichtig: Christian Maier plagen schwerwiegende gesundheitliche Probleme, und Köche seien überhaupt und dann noch mit einem Faible für gute, badische Küche auf dem Markt Mangelware. Eigentlich gar nicht mehr zu bekommen.

Und doch scheint eine Wiederinthronisierung des Bühler Kaisers nicht ausgeschlossen zu sein. Die Eigentümergemeinschaft hat die Gaststätte zur Neuverpachtung ausgeschrieben. Ein Sprecher derselben gab sich ziemlich zugeknöpft und ließ nur insoweit einen Blick in den Kochtopf zu: „So schnell wie möglich“ soll der Findungsprozess vonstattengehen, allerdings „ohne „konkreten Zeithorizont“.

Christian Röck, Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle Bühl, bezeichnet den Rückzug von Christian und Elke Maier als „herben Verlust für unsere Branche“. Den Kollegen schätzt er als einen „vorbildlichen Gastronomen aus Leidenschaft“. Seine ganze Hoffnung ruhe auf einem Nachfolgebetrieb mit gut-badischer Küche.