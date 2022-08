Immer weniger Auszeichnungen

Die Zahl der Spitzenköche in Bühl und Bühlertal schwindet dramatisch

In den Gourmet-Bibeln Guide Michelin und Gault-Millau erhalten Restaurants in Bühl und Bühlertal immer weniger Auszeichnungen. Und das, obwohl Baden einmal als einer der führenden Gegenden in Deutschland galt.