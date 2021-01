Am Montagmittag um 12 Uhr ist bei der Offenburger Polizei eine Meldung über einen Verkehrsunfall in der Hurststraße in Bühl eingegangen. Bei dem Unfall gab es laut ersten Informationen der Polizei mehrere Verletzte, ein Fahrzeug liegt auf dem Dach.

Die Unfallaufnahme läuft aktuell. Ortskundige werden gebeten, den Bereich umfahren.

Weitere Informationen folgen. Letzte Aktualisierung: 11. Januar 2021, 12.30 Uhr.