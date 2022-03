Partnerregion in Moldau

Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge: Feuerwehr Bühl bringt Spenden nach Kalarasch

Der Krieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf das Nachbarland Moldau, denn das hat bereits eine Viertelmillion Flüchtlinge aufgenommen. Auch in Bühl wird das beobachtet – die Stadt will in der Partnerregion helfen.