Johannesgemeinde Bühl weicht nach Kappelwindeck aus

Während der Bauphase am Gemeindezentrum in Bühl weicht die evangelische Kirchengemeinde auf andere Häuser aus. Dabei kommt sie sehr gut zurecht. Auch an Ostern.

Das Mitteilungsblatt hatte den Gemeindemitgliedern einen kleinen Spaziergang zwischen neuapostolischer Kirche und katholischem Gemeindehaus in Kappelwindeck beschert. Dort fand entgegen der Ankündigung der Karfreitag-Gottesdienst der evangelischen Johannesgemeinde Bühl statt.

Die Gottesdienst-Besucher nahmen es gelassen. Es wird während der bis Frühjahr 2025 geplanten Bauphase wohl nicht bei diesem einen Missverständnis bleiben. Die Gemeinde baut ihr Kirchenzentrum in der Johannesstraße um und ist während der Bauphase zu Gast bei anderen Kirchengemeinden.

Techniker pendeln zwischen neuapostolischer Kirche und Gemeindehaus St. Maria

Für die Techniker bedeutet dies, mit ihrer Ausstattung zwischen neuapostolischer Kirche und Gemeindehaus St. Maria zu pendeln. Eine bis zwei Stunden investiert das Technik-Team jedes Mal. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.

In dem hellen Raum des Gemeindehauses gibt es viel Platz für die Besucher und auf einer Leinwand werden die Texte aller Lieder eingeblendet. Außerdem ist die Akustik sehr gut, sodass die feierliche Musik von Tobias Rienth am Klavier und Heike Vornehm an der Querflöte wunderbar zur Geltung kommt.

Der Verlauf des Abendmahls entspricht dann eher dem katholischen Modus des „Wandel-Abendmahls“, wie Pfarrer Götz Häuser erklärte.

„Das ist wegen des begrenzten Platzes ein bisschen komplizierter hier“, lud er die Gottesdienstbesucher ein, nach vorne zu kommen und nach dem Empfang von Brot und Wein weiterzugehen.

„Das wird auch am Ostersonntag so sein. Dann wird es noch enger, weil der Posaunenchor den Festgottesdienst begleiten wird.“ Der Osternacht-Gottesdienst wird in der Einsegnungshalle auf dem Stadtfriedhof Bühl am Sonntagmorgen um 6 Uhr stattfinden. Nach einem Osterfrühstück im Gemeindehaus feiert die Gemeinde dann um elf Uhr hier auch den Oster-Gottesdienst.

Es geht um Gottes tiefste Solidarität. Götz Häuser

Pfarrer

Nachdem die Kinder in die Minikirche entlassen waren, lud Pfarrer Häuser die Gläubigen ein, „Jesus auf seinem letzten Weg zu begleiten“. Aus dem Markus Evangelium las er jene Verse, die mit den letzten Stunden auf Getsemani beginnen und den Verrat, die Verhandlung, die Verurteilung und letztlich den Todeskampf beschreiben.

Der Weg endet mit der Erkenntnis eines römischen Soldaten: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. „Diese Erkenntnis ist die Kernaussage des gesamten Markusevangeliums“, greift der Pfarrer den Schluss-Satz „als Schlüssel zur gesamten Geschichte“ auf.

Pfarrer Häuser erklärt die fehlende Gegenwehr von Christus

„Es geht um Gottes tiefste Solidarität, dass er das Leiden seiner Menschen und seiner ganzen Schöpfung selbst spürt und am eigenen Leib erfährt“, erklärt Pfarrer Häuser die fehlende Gegenwehr von Christus im Prozess und am Kreuz.

„Und es geht um noch viel mehr. In Jesus Christus hat Gott ein für allemal die Macht und Wucht des Bösen stellvertretend auf sich selbst umgelenkt. Er hat die Sünde am Ende mitgerissen in den Tod. Hier am Kreuz hat Gott den Lauf der Welt verändert und uns zum neuen Leben befreit.“