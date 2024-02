Tausende von Zuschauern säumten am Samstagnachmittag während des großen Umzugs die Straßen von Bad Rotenfels. Die Organisatoren des närrischen Spektakels, die Domänenwaldgeister, sprachen ebenso wie Mitarbeiter von einer Sicherheitsfirma von bis zu 7.000 Besuchern, die den rund 2.000 Umzugsteilnehmern zujubelten. Der Umzug von Bad Rotenfels zählt mit zu den größten in der Region.

108 Hexengruppen, Geister, Schlämbe, Musikvereine oder Fanfarenzüge

108 Hexengruppen, Geister, Schlämbe, Guggenmusiken, Musikvereine oder Fanfarenzüge gaben sich am Samstag auf den Rotenfelser Straßen ein fröhliches wie friedliches Narrenstelldichein. Selbst die Sonne schob die Wolken beiseite und trug so maßgeblich zum Spaß mit bei, nachdem zunächst Regentropfen gefallen waren.

Ein Großteil der Narrengruppen kommt aus dem Murgtal, der Region oder der Pfalz. Die weiteste Anfahrt hatte eine Gruppe aus einem Ort nahe der Schweizer Grenze. Die Moderatoren Matthias Müller und Tom Stößer sowie Wolfgang und Michael Elies glänzten mit allerlei Wissenswertem zu den Teilnehmergruppen.

Zu hohe Nachfrage: Gruppen musste abgesagt werden

Für Stößer war es sein zweiter Auftritt im Rahmen des Umzugs und er habe Spaß, sagte dieser. Müller bedauerte, dass auch in diesem Jahr wieder Gruppen abgesagt werden musste. Die Obergrenze an Teilnehmern war schnell erreicht. Die Holzmaskengruppe mit den langen Haaren aus Bast hatte 1993 mit einem Mini-Umzug begonnen: mit einem roten Auto, an dessen Ende der Narrenbaum hing. „Sehen sie, was daraus geworden ist“, verglich Müller die Entwicklung seit 31 Jahren.

Die Umzugsstrecke verlief über drei Kilometer. Die Domänenwaldgeister gehen als Veranstalter voran. Im Gefolge, ebenfalls einer Tradition folgend, die Schanzenbergweiber. Die D’Redden Eisbären punkteten mit Schnee, die Guggemusiker Murgfetzer mit schrägen Tönen. Jede Gruppe gab ihr Bestes. Berge von Konfetti und Süßes fanden den Weg zu den Zuschauern. Die mitgebrachten Taschen der Jüngsten unter den Umzugsbesuchern füllten sich rasch.

Kaputtnix mit Rutsche Sympathieträger für den Nachwuchs

Mit ihrer auf den Lkw montierten Rutsche mutierten die Kaputtnix aus Bischweier zu echten Sympathieträgern unter dem Narren-Nachwuchs. Das leuchtende Blau der Rotenfelser Quellengeister kann schon von Weitem ausgemacht werden.