Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

38-Jähriger attackiert Polizei am Bahnhof Gaggenau

Zwei Männer sind am Samstagabend in einer Streit am Bahnhof Gaggenau geraten. Als die Polizei schlichten wollte, attackierte sie einer der Männer. Ein Beamter verletzte sich dabei leicht.