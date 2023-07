Auftakt zu „Altstadt Live“ in Gernsbach mit lokalen Künstlern

Einfach mal chillen: Das geht in Gernsbach. Noch bis einschließlich 12. August wird bei „AlstadtLive“ samstags ein Musikprogramm mit lokalen Künstlern angeboten.

Die Atmosphäre in der Gernsbacher Altstadt ist entspannt. Die Besucher sitzen auf den Stühlen vor den Kneipen und den Restaurants. Weitere stehen angelehnt an den Mauern des Marktplatzbrunnens. Die Hauptdarsteller an diesem Abend sind laue Sommertemperaturen, eine historische Altstadt und die Band „Fülle nach Acht“.

In der Zeit vom 22. Juli bis einschließlich 12. August wird in der Altstadt unter dem Motto „AltstadtLive“ und immer samstags ein vielfältiges musikalisches Programm mit lokalen Künstlern angeboten. Die Veranstalter, das Gernsbacher Schaufenster und die Wirtschaftsförderung der Stadt sowie die Altstadtinitiative können von einem Erfolg sprechen.

Relaxte Stimmung zum Auftakt

„Es herrscht eine relaxte Stimmung“, stellt Petra Zink om Kornhaus fest. Sie ist gemeinsam mit ihrem Team an diesem Abend mit einer Pop-up-Bar vor dem geschichtsträchtigen Weinbrenner-Bau vertreten.

Die Liebhaber des französischen Savoir-vivre haben zudem die Chance, sich im Lichterglanz des Pop-up-Bistros JOGL mit Kulinarik verwöhnen zu lassen. Obwohl etwas weiter weg vom Marktplatz gelegen, ebenfalls ein beliebter Anlaufpunkt für Altstadtbesucher.

Der Abend wird gut angenommen. Es herrscht ein freundliches Miteinander. Eine negative Kritik sei ihr noch nicht zu Ohren gekommen, freut sich Zink. Im Gegenteil. Die Besucher freuen sich über die Musik genauso wie über das Essensangebot.

Der Austausch funktioniert. Zwischen dem Anbieter südeuropäischer Küche genauso wie in umgekehrter Reihenfolge. Auf diese Weise finden auch Cevapcici und Co. ihren Weg zu den Gästen der Bar in der Nachbarschaft.

Gernsbacher Altstadt findet neue Freunde

„Wie schön es hier ist“, ist eine an diesem Abend oft geäußerte Meinung, meint Zink. Auch unbekannte Gesichter sind in der Menge erkennbar.

Je mehr geboten wird, desto mehr Gäste kommen. Heiko Adams

Geschäftsmann

Dem können Heiko Adams und Ursula Kopp-Adams nur beipflichten. Das Paar hat einen Logenplatz in einem der Restaurants mit direktem Blick auf die vorbeiführende Hauptstraße ergattert.

„Gernsbach kommt immer an“, meint der Geschäftsmann selbstbewusst. Und weiter: Sie werden davon angelockt, dass es etwas los ist. „Je mehr geboten wird, desto mehr Gäste kommen.“

Es herrscht eine schöne Atmosphäre. Nicoletta Arand

Wirtschaftsförderin

Ein positives Fazit zieht auch die städtische Wirtschaftsförderin und Pressesprecherin Nicoletta Arand für den Auftaktabend „AltstadtLive“: „Ich bin zufrieden. Es herrscht eine schöne Atmosphäre, alle Plätze sind besetzt und das Wetter spielt ebenfalls mit. Es werden viele schöne Sachen angeboten, wovon die Altstadt lebt. Schön, dass es so unaufgeregt ist.“

Etwas lauter wird es auf dem Marktplatz. „Hallo Gernsbach“, brüllt Gitarrist Roland Hasenohr in die Menge. „Hallo Roland“, schallt es aus den Gartenlokalen der Altstadtrestaurants fröhlich zurück.

Musiker in Bruce-Springsteen-Pose

Mit sichtlichem Vergnügen zeigt er sich in bekannter Bruce-Springsteen-Pose mit erhobener Gitarre. Gemeinsam mit Sängerin Angela Fülle und dem Pianisten Marc Oliver Dopf präsentiert das Trio ausgewählte Songs der Rock- und Pop-Geschichte, Folk-Balladen, Boogie-Woogie oder Bossa-Nova, wunderbar verpackt in gechillte Jazz-Rhythmik.

Musikerin, Gitarrist und Pianist der brandneuen Gruppe sind keine unbekannten Künstler in der Region, worauf die begeisterten und heiteren Reaktionen seitens des Publikums schließen lassen. Man kennt sich und der Applaus ist ihnen gewiss.

Flanieren in der Altstadt

Die Stühle in den Gartenlokalen waren schnell besetzt, selten wurde einer der Plätze freigegeben. Besucher flanierten die Straße hinauf und wieder herunter. Wird ein bekanntes Gesicht entdeckt, ist das Hallo groß. Noch drei Mal besteht die Möglichkeit auf das samstägliche Vergnügen.

Seine Fortsetzung findet das Format Musik und Genuss am Samstag, 29. Juli, mit Carola und Leo. Auch ihre Namen sind in dem Publikum bereits gut bekannt. Noch während der Corona-Pandemie hinterließ das Duo mit seinen Darbietungen bleibenden Eindruck. Auch dieses Mal nehmen die Saxofonspielerin und der Pianospieler ihre Instrumente mit in die Altstadt, um das Publikum mit Pop- und Jazzklassikern zu begeistern.

Genau eine Woche später, am 5. August, präsentiert sich dann das Duo Lagerfeld mit seiner Musik. Auf den Notenständern ebenfalls Lieder in jazzigem Gewand.

Reihe endet am 12. August

Die vierte und letzte „AltstadtLive“ Nacht wird am 12. August veranstaltet. Die Veranstalter haben dazu Joe’s Daughter eingeladen, Karin Robl (Gesang) und Christian Riffel (Gitarre). Das Pop-Duo spielt mitunter gerne in Vergessenheit geratene Hits der Rock- und Pop-Geschichte.