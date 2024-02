Mehr Bürgerbeteiligung heißt es eigentlich in der Politik. Im Baurecht ist jetzt genau das Gegenteil passiert: Wo es früher Pflicht war, Nachbarn von Bauvorhaben über die Pläne zu informieren, ist das jetzt nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen. „Wir sind nicht gerade begeistert von der Regel“, sagt dazu Gaggenaus Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos). „Aber das sind die gesetzlichen Vorgaben.“

Doch warum haben sich die Vorgaben geändert? Und was bedeutet das konkret? Im Folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Änderung der Landesbauordnung (LBO).

Was genau hat sich geändert?

Konkret geht es um Paragraf 55 der Landesbauordnung. Darin geht es um die „Benachrichtigung der Nachbarn und Beteiligung der Öffentlichkeit“. Bisher wurden in jedem Baugenehmigungsverfahren alle direkt angrenzenden Grundstückseigentümer angehört. Bei größeren Vorhaben wurden sogar auch Nachbarn, die etwas weiter weg liegen, beteiligt (sogenannte „sonstige Nachbarn“). Sie alle konnte vier Wochen lang die Planunterlagen einsehen und Einwendungen vorbringen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Mit der Gesetzesänderung werden weder sonstige Nachbarn noch die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke informiert. In einer Information der Verwaltung an den Gemeinderat heißt es: „Die Angrenzer erhalten daher keine Informationen mehr durch die Baurechtsbehörde, wenn auf dem Nachbargrundstück eine Bebauung geplant oder beantragt wird.“