Geplanter B462-Ausbau bei Gaggenau: Jeder Quadratmeter kostet rund 5.000 Euro

eWayBW ist ein Dauerthema, wenn es um die Bundesstraße bei Gaggenau geht. An den Planungstischen der Behörden wird aber noch ein ganz anderes Thema vorangetrieben: Der Abschnitt zwischen Unimog-Museum und Rotherma-Querspange soll vierspurig ausgebaut werden.

Die zahlreichen Nachrichten rund um die Vorbereitungen des Oberleitungsprojektes eWayBW haben ein anderes Thema zur B462 in den Hintergrund geschoben – dabei wird es in den Behörden von Bund und Land nach wie vor intern bearbeitet: Der vierspurige Ausbau der Bundesstraße im Murgtal, beginnend bei Rastatt und bislang in Höhe Unimog-Museum endend, soll fortgeführt werden.

Konkret soll der sich anschließende Abschnitt zwischen dem Unimog-Museum und der Rotherma-Querspange ebenfalls auf vier Spuren erweitert werden.

Dieser Ausbau wird im Bedarfsplan des Bundes in der Kategorie „Vordringlicher Bedarf“ geführt. Federführend werden die Pläne im Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe bearbeitet. Fragen und Antworten zu diesem Thema von BNN-Redakteur Thomas Dorscheid.