Jede Menge Rauch

Auto brennt in Gaggenauer Tiefgarage

Ein brennendes Auto in einem Parkhaus hat am späten Freitagabend in Gaggenau für jede Menge Qualm gesorgt. Nach Informationen der Polizei wurde der brennende Wagen im Parkhaus in der Gaggenauer Hauptstraße gegen 21.50 Uhr gemeldet.