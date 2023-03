Buchlesung

Autorin Fatima Hasso liest in Gaggenau aus ihrem Erstlingswerk „Die Tochter der Welt“

Fatima Hasso liest am 16. März im evangelischen Gemeindehaus aus ihrem Buch „Tochter der Welt“: Die 22-Jährige ist mit zwölf aus ihrer kurdischen Heimat in Nordsyrien geflohen und lebt und studiert inzwischen in Pforzheim.