Vorfall an umstrittener Schranke

Gaggenau-Bad Rotenfels: Im Getreideacker stecken geblieben

Die Kfz-Kennzeichen wurden abmontiert, doch das Ordnungsamt in Gaggenau hatte keine Probleme, den Halter eines Peugeot zu finden. Der Pkw blieb in einem Getreideacker vor der Schranke in der Hubstraße in Bad Rotenfels stecken.