Damit das Wohnen bezahlbar bleibt

Zwei Gaggenauer Stadtteile sind auf der Suche nach alternativen Wohnformaten

In den Gaggenauer Stadtteilen Bad Rotenfels und Sulzbach sind die Menschen auf der Suche nach neuen Wohnkonzepten. Ihre Ziel: Die Stadtteile am Leben und attraktiv für Alt und Jung zu halten. Das stellt sich als gar nicht so einfach heraus.