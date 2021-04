Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf die mögliche Erweiterung eines Baugebiets werden befürchtet: Gegen den Bauplan einer Mehrzweckhalle mit Pferdestall in Gaggenau-Freiolsheim haben mehrere Bürger Widerspruch eingelegt.

Der geplante Bau einer Mehrzweckhalle mit Pferdestall stößt in Gaggenau-Freiolsheim auf große Kritik. Der Ortschaftsrat David Lorenz (CDU) will das Projekt auf einer Wiese in exponierter Lage unweit des Wohngebiets Bühne verwirklichen.

Bürger kritisieren, dass die Halle mit Pferdestall negativ für das Landschaftsbild sei und künftig eine mögliche Erweiterung des Baugebiets Bühne deutlich erschwere. Ungefähr 20 direkte Anwohner des Baugebiets Bühne haben mit einer gemeinsamen Unterschriftenaktion Widerspruch bei der Stadt Gaggenau eingelegt.

Lorenz betont dagegen auf BNN-Nachfrage, dass er sich im Juni 2020 in einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung gar für die Erweiterung von „Bühne“ eingesetzt habe. Sein Vorhaben mache eine Fortsetzung des Baugebiets nicht unmöglich. Andreas Bucherer aus Freiolsheim hält dagegen, dass der genaue Standort der Halle nicht aus den Bauplänen hervorgehe. Darin seien vier Plätze für das Gebäude eingezeichnet, die alle unterschiedlich weit von „Bühne“ entfernt seien.