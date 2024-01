Mutmaßlich in Zusammenhang mit den Bauernprotesten soll es am Mittwoch, 10. Januar, eine Mahnwache mit „Lichtergasse“ entlang der B462 in Gaggenau geben. Hinter der Aktion stehen jedoch Fragezeichen.

Eine Mahnwache ist für den Mittwoch, 10. Januar, ab 15.30 Uhr entlang der B462 zwischen Unimog-Museum und Gaggenau angekündigt. Anders als in sozialen Medien verbreitet, werde es aber keine Abschlussveranstaltung auf einem Anwesen in Bad Rotenfels geben. Dies wurde in einem Gespräch mit dieser Redaktion ausdrücklich bestätigt.

Aufruf nicht namentlich gekennzeichnet

Wer organisiert die Aktion? Was soll damit bezweckt werden? Dies ist bislang unklar. „Alle Bürger/Innen sind herzlich eingeladen, auf den Brücken mit Bannern, Kerzen, Lichtern etc. teilzunehmen“, heißt es in dem Aufruf. Dieser ist nicht namentlich gekennzeichnet.

„Wir wollen auf uns aufmerksam machen“ ist eine weitere Veröffentlichung in den sozialen Medien überschrieben. Für die „Lichtergasse“ würden insbesondere Traktoren, Lkw und Transporte sowie „vor allem genügend Fußvolk“ gebraucht. In diesem Aufruf ist von einem Kernbereich an der B462 zwischen „Unimog-Museum und der Abfahrt Ottenau“ die Rede.

„Alle Teilnehmer, ob zu Fuß oder mit dem Fahrzeug, sollten sich so platzieren bzw. parken, dass sie weder sich noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden“, heißt es in dem Aufruf weiter. Ein Urheber des Aufrufs ist nicht erkennbar. Eine Anmeldung der „Mahnwache“ war bis Mittwochvormittag weder bei der Polizei in Gaggenau noch bei der Stadtverwaltung als Ordnungsbehörde erfolgt. Dies haben Polizei und Rathaus auf Anfrage bestätigt. Gleichwohl wollen sich die Behörden auf die Aktion vorbereiten.