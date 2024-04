Am vergangenen Samstag haben zwar sommerliche Temperaturen geherrscht, aber bis zur Eröffnung des Bernsteinbades in Sulzbach vergehen noch einige Wochen. Voraussichtlich am Pfingstsamstag, 18. Mai, ist es dann so weit.

Vorausgesetzt, das Wetter macht mit. Bis dahin müssen noch zahlreiche Arbeiten auf dem rund 4.000 Quadratmeter großen Schwimmbadgelände durchgeführt werden.

Der Schwimmbadverein hat hierzu mehrere Arbeitseinsätze geplant. Einer davon fand am vergangenen Samstag statt.

Sogar Kinder helfen beim Arbeitseinsatz im Freibad in Sulzbach mit

„Die Resonanz war gut“, sagte der Vereinsvorsitzende, Jürgen Kohm, auf Anfrage unserer Redaktion. So waren 25 Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen fünf und rund 70 Jahren bei der Aktion dabei.

Der Schwimmbadverein konnte sich auch diesmal auf „treue Seelen“ verlassen. Aber einige neue Gesichter konnten ebenfalls begrüßt werden. „Wir waren glücklich über jede helfende Hand“, so Kohm.

„Am Samstag wurde unter anderem Rasen gemäht, wir haben zudem Hecken geschnitten sowie zahlreiche Äste beseitigt und abgefahren.“ In den Blumenbeeten sei Unkraut gejätet worden, beschädigte Rasenflächen wurden Kohm zufolge begradigt und frisch eingesät.

Nächster Arbeitseinsatz im Bernsteinbad folgt Ende April

Ein weiterer Arbeitseinsatz ist Ende April geplant. Dann wird unter anderem das Schwimmbecken gereinigt. Auch die Freiwillige Feuerwehr hat ihre Mitarbeit zugesagt. Die Überprüfung der Technik unter Mitwirkung einer Fachfirma findet ebenfalls an diesem Tag statt.

Wenn all diese Maßnahme abgeschlossen seien, so Kohm, stehe einer Eröffnung des Bernsteinbades nichts mehr im Wege.

Badeaufsichten durch Ehrenamtliche und Studenten gesichert

Auch hinsichtlich des Personals war der Verein aktiv. Die Badeaufsichten sind demnach durch Ehrenamtliche und Studenten gesichert.

Der zweite Vorsitzende Walter Gröger und Schriftführer Andreas Lensing erinnerten auch an die Sanierungsmaßnahmen rund um das Kinderbecken. Diese Arbeiten wurden 2023 durchgeführt.

Eine besondere Attraktion ist nach wie vor die Rutsche. Jürgen Kohm

Vorsitzender des Schwimmbadvereins

Hierbei wurden versiegelte Betonflächen beseitigt und durch Rasen und Holz ersetzt. „Wir haben den Bereich der Natur angepasst und dies kommt bei den Besuchern sehr gut an“, ergänzte Jürgen Kohm.

„Eine besondere Attraktion für Kinder in unserem Freibad ist nach wie vor die Rutsche.“ Seit der Eröffnung des sanierten Bernsteinbades sei sie das absolute Highlight, sagte der Vereinsvorsitzende.

Saisonende voraussichtlich am 9. September

Im vergangenen Jahr wurden rund 15.000 Gäste im Bernsteinbad gezählt, wie Kohm informierte. „Auch in diesem Jahr gehen wir von einer Gästezahl in gleichen Größenordnung aus.“ Das Bad werde voraussichtlich bis zum Ferienende am 9. September geöffnet haben.

Nicht sehr begeistert ist der Sulzbacher Schwimmbadverein von den Plänen der Stadt und der Stadtwerke Gaggenau mit Blick auf Windkraftanlagen. Der Verein befürchtet in erster Linie eine Lärmentwicklung.

Stattdessen wünscht sich der Verein eine Fotovoltaikanlage. Diese könnte auf dem Vereinsgrundstück im Hangbereich oberhalb des Schwimmbadgebäudes Richtung Nord-Westen realisiert werden.